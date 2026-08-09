Nueva ley de Florida obliga a colocar una marca en licencias de conducir: quiénes deberán actualizarla

Florida implementará una nueva regulación para reforzar el control y la supervisión de los delincuentes con antecedentes graves en sus comunidades. Esta medida busca homologar estas exigencias con los protocolos estrictos que las autoridades aplican actualmente a los agresores sexuales.

Florida: en qué consiste la marca obligatoria en las licencias y la tarjeta de identidad

La nueva normativa SB 1332 modifica la sección 322.141 de las leyes del Estado del Sol para exigir un cambio físico en las credenciales de manejo. Los infractores que entran en esta categoría deben portar un documento que muestre una marca visible en su parte frontal.

Las personas afectadas por la ley deberán llevar la inscripción "775.261" en la parte frontal de la licencia Fotomontaje generado con IA

La credencial exhibirá la nomenclatura “775.261, F.S.” en referencia a la Ley de Registro de Ofensores de Carrera del estado. Esta inscripción permite que los oficiales de policía identifiquen de manera inmediata el estatus del portador en controles viales.

Los ciudadanos afectados deben acudir en persona a las oficinas de la agencia de vehículos motorizados del estado. Ellos deben tramitar la nueva credencial dentro de las 48 horas de su mes de cumpleaños.

Si el infractor incumple con esta renovación durante su mes de nacimiento, el estado considerará la omisión como una violación legal. Esta falta de actualización conlleva cargos criminales severos para el individuo sancionado.

Quiénes son las personas obligadas a portar la designación en su licencia de Florida

La ley define de manera precisa a los sujetos que el sistema clasifica como “ofensores de carrera”. Esta medida aplica a individuos con designación previa como delincuentes graves violentos habituales o criminales de carrera violentos.

La obligación también recae sobre aquellos delincuentes con tres condenas por delitos graves violentos en sus expedientes. Los reincidentes liberados de prisión completan esta lista de sujetos obligados a portar la marca en su credencial.

El objetivo de la medida es que los oficiales de Florida puedan identificar con mayor facilidad a los delincuentes con delitos graves en su historial Pexels

La regla abarca a todos los ofensores de carrera liberados a partir del 1° de julio de 2002. Las personas liberadas de prisiones federales también deben cumplir con este registro obligatorio.

Actualmente, más de 20.000 personas poseen esta clasificación especial en el territorio de Florida. Asimismo, cerca de 6800 de estos individuos residen de forma activa en las comunidades locales.

Otras regulaciones clave de la ley y cuándo entra en vigor

La legislación introduce reformas profundas al reducir el plazo para establecer la residencia de un infractor. Este término legal baja de 14 a tres días consecutivos para un domicilio permanente.

Los infractores deben registrarse en persona ante la oficina del sheriff local dentro de las 48 horas posteriores a su liberación. La ley elimina por completo la opción de realizar el trámite ante el departamento de policía estatal.

Los sujetos registrados deben proporcionar huellas palmares, números de teléfono y datos sobre sus licencias profesionales. Asimismo, los infractores extranjeros deben presentar documentos que acrediten su estatus de inmigración en el país.

Así un oficial de Florida retiró de servicio a un hombre con la licencia de conducir comercial por no hablar inglés

La normativa también incrementa el castigo para las personas que ayuden a un ofensor de carrera a evadir la justicia. Este acto de complicidad pasa de delito menor a un delito grave de tercer grado.

Toda esta estructura de control y las nuevas sanciones entrarán en vigencia el 1° de octubre de 2026. Las agencias de seguridad ya preparan sus bases de datos para cumplir con los requerimientos tecnológicos.