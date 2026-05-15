Familias mexicanas enfrentan la espera más larga: el trámite legal que puede tardar más de 25 años en EE.UU.

La disponibilidad de visas para mexicanos dentro del sistema de preferencia familiar de Estados Unidos continúa marcada por períodos extendidos. Según el Boletín de Visas de junio de 2026, las fechas de prioridad reflejan atrasos acumulados en varias categorías y hay dos en las que la espera supera los 25 años.

Por qué las familias mexicanas enfrentan las esperas más largas

El boletín oficial indica que las categorías de preferencia familiar para México mantienen fechas de corte significativamente rezagadas respecto a la demanda acumulada, especialmente en:

F3: hijos casados de ciudadanos estadounidenses.

F4: hermanos de ciudadanos estadounidenses.

Los trámites familiares en EE.UU. para mexicanos tienen más retraso que para otros países Freepik

En estos grupos, las fechas de prioridad avanzan de manera limitada, lo que prolonga los tiempos de espera por años e incluso décadas, según el documento del Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés).

En el caso de la categoría F4, el sistema registra uno de los mayores retrasos dentro del esquema de visas familiares. Las fechas de prioridad muestran cupos que en algunos períodos alcanzan más de dos décadas de espera acumulada.

La razón es el tope anual de visas por nacionalidad y la alta demanda sostenida. El boletín recuerda que el límite por país para visas de preferencia es de 7% del total anual de categorías familiares y laborales, lo que genera una acumulación constante en las listas de espera.

El Uscis es el encargado de procesar los trámites migratorios Imagen editada con IA

El DOS actualiza cada mes las fechas de prioridad. El monitoreo constante por parte de los peticionarios permitirá detectar avances, estancamientos o retrocesos en los tiempos estimados de espera para solicitantes mexicanos.

Qué categorías familiares tienen mayor demora para México

Las categorías F1 (hijos solteros de ciudadanos estadounidenses) y F2B (hijos solteros mayores de 21 años de residentes permanentes) presentan tiempos más cortos en comparación con F3 y F4. Aunque mantienen retrasos relevantes para México.

En F1, el boletín contempla varios años de espera, mientras que F2B también mantiene rezagos superiores a 17 años. La categoría F2A, que incluye a cónyuges e hijos menores de residentes permanentes, aparece como la más dinámica dentro del sistema. Tiene fechas de corte más cercanas, aunque su disponibilidad varía mes con mes según la demanda.

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Fechas de prioridad para mexicanos en EE.UU.

Las listadas son las “Fechas de Acción Final”, lo que significa que solo pueden avanzar los casos con fecha de prioridad anterior a la fecha indicada: