El tierno animal que se convirtió en plaga en una ciudad de Florida y está devorando los jardines

Los residentes de Wilton Manors, en el sur de Florida, enfrentan una nueva expansión de conejos ferales que se desplazan por el barrio de Jenada Isles. Lo que comenzó con el abandono de estos animales domésticos terminó por convertirse en una población que hoy se reproduce sin control y genera reclamos por los daños en propiedades privadas.

Vecinos de Florida denuncian daños en jardines y patios debido a la creciente población de conejos

Quienes viven en Jenada Isles sostuvieron que los conejos ferales, aquellos animales domesticados que fueron liberados y ahora viven en estado salvaje, arrancan plantas, deterioran el césped y excavan en distintas propiedades. Algunos residentes aseguraron que los patios presentan decenas de cavidades, lo que obliga a realizar reparaciones constantes.

“Me gustan mucho los conejos, pero no me gusta que estén libres y deambulando sin que nadie los controle y que esto continúe así una y otra vez”, dijo a Local 10 Trey Opp, un residente del barrio en Florida.

Además del impacto sobre las áreas verdes, los vecinos advirtieron que los agujeros pueden provocar tropiezos. La presencia de animales también se extiende a terrazas, patios traseros y terrenos linderos, donde estos animales encuentran refugio y continúan con su reproducción.

Aunque varios habitantes manifestaron simpatía por la especie, consideraron que la población actual supera la capacidad del barrio para convivir con ellos y reclamaron una solución que permita controlar su crecimiento. “Los veo debajo de mi terraza, en mi patio trasero, los veo en los patios de los vecinos. Esto va a seguir ocurriendo una y otra vez hasta que alguien haga algo al respecto”, dijo Opp.

El problema ya había motivado una intervención en 2023, cuando decenas de ejemplares fueron capturados y trasladados a nuevos hogares. Sin embargo, parte de la población permaneció en el lugar y continuó con su reproducción durante los años siguientes.

Aunque se realizó un esfuerzo de rescate masivo hace tres años, los ejemplares restantes se han vuelto a reproducir AP

Cómo comenzó la plaga de conejos en Wilton Manors

De acuerdo con Local 10, la situación comenzó en 2023 cuando un criador abandonó de forma ilegal conejos domésticos en el barrio. Con el paso del tiempo, esos animales se multiplicaron hasta establecer una población permanente en la zona residencial.

“Son muy difíciles de controlar, así que incluso si lograran eliminar a la mayoría, mientras quedara uno o dos, el problema volvería”, señaló a Local 10 Chad Parvus, residente de Jenada Isles. Hace tres años, las autoridades locales, voluntarios y grupos de rescate organizaron un operativo para retirar la mayor cantidad posible.

“La seguridad de esta población de animales es de suma importancia para la ciudad, y cualquier decisión que tomemos de involucrarnos garantizará que estos conejos queden en manos de personas con la vocación de brindarles el cuidado y el cariño necesarios”, indicó en ese entonces el jefe de policía de Wilton Manors, Gary Blocker, según lo retomado por NBC News.

La iniciativa permitió reducir temporalmente la cantidad de ejemplares, aunque no logró controlarlos por completo. La reproducción de los animales hizo que el problema reapareciera.

El servicio de Control de Animales del condado de Broward explicó que no es parte de su competencia; “nuestro ámbito de servicios se limita a perros y gatos”, señaló. Unsplash

Sin intervención oficial y con pocas alternativas

Uno de los principales obstáculos señalados por los residentes es la falta de una autoridad que asuma la gestión del problema. La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) indicó que los conejos ferales corresponden al ámbito de los gobiernos locales.

Por su parte, la ciudad de Wilton Manors informó que actualmente no desarrolla acciones relacionadas con la colonia de conejos. Al mismo tiempo, el servicio de Control de Animales del condado de Broward explicó que no es parte de su competencia. “Nuestro ámbito de servicios se limita a perros y gatos”, señaló.

La situación también dificulta la participación de organizaciones de rescate. Al haber nacido y vivido en libertad, estos ejemplares son considerados ferales, por lo que distintos refugios especializados en conejos domésticos no los reciben.