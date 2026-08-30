El Uber buscado por “robar 400 rollos de canela” en Florida que no pudo completar su pedido por una detención migratoria

Un migrante que residía en Estados Unidos sin documentación regular trabajaba como conductor de Uber en Florida, pero fue arrestado por agentes de la Patrulla Fronteriza y trasladado a una estación de detención migratoria. Al no poder entregar un pedido de 400 roles de canela, una mujer pensó que se lo había robado y lo denunció, por lo que las autoridades locales comenzaron a buscarlo mientras estaba detenido.

Lo buscaban por el presunto robo de un pedido en Florida, pero había sido detenido por la CBP

Iván Darío Rico Molano , un ciudadano colombiano que residía en Estados Unidos tras ingresar legalmente en mayo de 2021 y haber superado su período de estadía autorizado, trabajaba como repartidor para la plataforma Uber en el sur de Florida .

, un ciudadano colombiano que residía en Estados Unidos tras ingresar legalmente en mayo de 2021 y haber superado su período de estadía autorizado, trabajaba como . De acuerdo con CBP, había ingresado legalmente a Estados Unidos en mayo de 2021, pero permaneció en el país después de que venciera su período de estadía autorizado.

El hombre que trabajaba como Uber se comprometió a llevar un pedido, pero fue arrestado por las autoridades migratorias el mismo día ICE

Julie Pierre, fundadora de la panadería viral Roll and Dough, utilizó el servicio de mensajería de Uber para enviar un pedido de unos 400 rollos de canela a un mercado de agricultores. Rico Molano era el repartidor encargado de realizar la entrega.

No obstante, cuando debía aparecer con el cargamento de 400 roles de canela, no se hizo presente. Ante esta situación, Pierre pensó inicialmente que Rico Molano se había quedado con la mercancía.

Lo que ocurrió con el repartidor arrestado en Florida

A través de una publicación en redes sociales, Roll and Dough reveló el jueves 27 de agosto lo que realmente ocurrió con el hombre.

“Hace cinco días, cerca de 400 de nuestros rollos de canela desaparecieron durante una entrega de Uber. El pedido nunca llegó a su destino, no pudimos contactar al repartidor y nadie —incluyendo a Uber— pudo decirnos qué había pasado”, contó.

La joven que dirige el emprendimiento señaló que se encontraba “asustada, abrumada y tratando de recuperar días de trabajo y miles de dólares en productos”.

Con esta situación, Uber le recomendó que presentara una denuncia, por lo que siguió esta indicación.

Los rollos de canela del local de Florida

“No sabíamos que el repartidor, Iván, había sido detenido por las autoridades de inmigración durante la entrega. Hoy, los detectives del Departamento de Policía de Sunrise finalmente nos informaron lo que sucedió”, reveló.

Según Roll and Dough, los oficiales de policía localizaron a uno de los familiares de Iván, quien había recogido su vehículo y encontró dentro cinco cajas grandes de rollos de canela.

“Su familiar entregó las cajas en la estación de policía, donde las recuperamos cinco días después”, agregó Pierre.

Qué sucederá con el joven arrestado en Florida mientras trabajaba de Uber

Tras ser detenido en la Interestatal 95, Ivan fue trasladado a la estación de la Patrulla Fronteriza de Dania Beach para su procesamiento.

Los registros migratorios indican que ingresó legalmente a Estados Unidos en mayo de 2021, pero permaneció en el país más allá de su período de estadía autorizado.

“El 22 de agosto de 2026, aproximadamente a las 8.50 hs, agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron un vehículo en la I-95 en dirección sur, cerca de Sheridan Street, tras una verificación de registros de una Kia Carnival plateada.

Se identificó que el propietario registrado era un extranjero sin estatus migratorio legal”, indicó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en un comunicado enviado a Telemundo.

El conductor de Uber fue detenido en la Interestatal 95 y trasladado a la custodia del CBP ICE

De acuerdo con las autoridades, Rico Molano admitió estar en Estados Unidos sin autorización legal. Ahora, no está claro qué sucederá con el proceso legal del migrante, pero Roll and Dough solicitó información de contacto de la familia para colaborar con ayuda legal.

“Con su permiso, nos gustaría donar una parte de nuestras ganancias para asistencia legal calificada mientras él atraviesa su situación migratoria actual”, escribió la empresa.