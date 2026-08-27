ICE en Florida: la ciudad donde los arrestos se dispararon 976% en apenas dos meses

Durante junio y julio de 2026, Jacksonville registró el mayor incremento de arrestos callejeros por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Entre las localidades analizadas, la cifra creció un 976% frente al promedio de los seis meses anteriores.

ICE en Jacksonville: cómo se multiplicaron los arrestos fuera de las cárceles

De acuerdo con un análisis de CBS News, elaborado con registros federales obtenidos por el Deportation Data Project, el promedio mensual de arrestos fuera de cárceles y prisiones pasó de 15 durante los seis meses anteriores a 165 en junio y julio.

La media mensual de detenciones fuera de cárceles pasó de 15 a 165 en Jacksonville Fotomontaje realizado con IA (Tripadvisor)

Jacksonville presentó el incremento más elevado entre las ciudades incluidas en el relevamiento. Miami también registró una suba considerable: la cantidad media mensual avanzó de 115 a 715, equivalente a un 524%. Otras localidades de Florida mostraron la misma tendencia. Orlando tuvo un alza del 457%; Fort Myers, del 188%; Miramar, del 153%; y Tampa, del 111%.

En todo el estado, los agentes federales realizaron durante junio y julio casi cuatro veces más arrestos callejeros que el promedio del semestre previo. La legislación de Florida exige que las fuerzas locales colaboren con el ICE.

ICE alcanza un máximo de arrestos bajo Trump: más de 1580 por día en julio

El ICE arrestó en julio un promedio diario superior a 1580 personas, el registro más alto durante la actual administración de Donald Trump. Más de 800 detenidos por día carecían de antecedentes penales en Estados Unidos y afrontaban únicamente infracciones civiles de inmigración.

Julio fue además el primer mes del segundo mandato de Trump en el que las personas con faltas migratorias civiles representaron más de la mitad de los arrestados, por encima de quienes tenían condenas o cargos penales pendientes. La Casa Blanca impulsa una meta de 2000 detenciones diarias.

Las personas condenadas por delitos violentos, conforme a la definición de la Oficina de Estadísticas de Justicia, representaron alrededor del 6% de todos los ingresados a centros del ICE durante la administración actual y cerca del 4% de los detenidos en julio.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo que “el ICE aplica la ley tal como está escrita” y señaló que el criterio para ejecutar un arresto migratorio es la permanencia irregular en el país norteamericano.

También afirmó que algunas personas clasificadas como no criminales podrían, según el organismo, ser terroristas, miembros de pandillas o responsables de abusos contra los derechos humanos sin historial penal estadounidense.

Ciudades santuario vs. otros estados: dónde crecieron más los arrestos del ICE

Las ciudades y los estados con políticas santuario registraron un incremento del 27% en los arrestos callejeros durante junio y julio frente al promedio de los seis meses anteriores. En las demás jurisdicciones, el crecimiento alcanzó el 50%.

San Ysidro, California, presentó un alza del 569%, mientras que Denver, Colorado, y Newark, Nueva Jersey, duplicaron aproximadamente sus cifras. En Texas, otro estado sin políticas santuario, las detenciones comunitarias se triplicaron en El Paso y Austin.

El zar fronterizo de la Casa Blanca, Tom Homan, sostuvo que las restricciones que impiden a las fuerzas locales entregar al ICE a personas recluidas en cárceles obligan a la agencia a “inundar la zona” y desplegar más recursos.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, instó a los gobernadores a ampliar la colaboración policial. Según afirmó, una mayor cooperación para detener a quienes calificó como “los peores de los peores” reduciría la presencia de agentes federales en ciudades y estados.

Miami registró un incremento del 524%, mientras otras ciudades de Florida también duplicaron o triplicaron sus cifras Fotomontaje realizado con IA

Acuerdos 287(g): el mecanismo que amplía la colaboración local con el ICE

Al menos 45.300 arrestos del ICE durante junio y julio ocurrieron en comunidades y no en establecimientos penitenciarios. La cifra representó casi la mitad de todas las detenciones migratorias registradas en esos dos meses.

Otros 12.700 arrestos estuvieron vinculados con acuerdos 287(g), mediante los cuales funcionarios estatales y locales capacitados pueden ejercer determinadas funciones de aplicación de las leyes migratorias bajo supervisión del ICE.

Algunos casos callejeros o bajo custodia también pudieron corresponder a ese mecanismo sin quedar identificados como tales. El ICE mantiene convenios 287(g) con más de 1850 organismos municipales, estatales y de condados. El DHS destinó US$1150 millones a la ampliación del programa hasta septiembre de 2027.