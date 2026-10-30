Elecciones en Florida 2026: Byron Donalds obtiene entre 47,8% y 48% frente a David Jolly en nuevas encuestas

La carrera por la gobernación de Florida comenzó a mostrar sus principales tendencias de cara a las elecciones del 3 de noviembre. Según una encuesta, realizada entre el 19 y el 25 de octubre, el republicano Byron Donalds tomó la ventaja sobre su oponente, el demócrata David Jolly.

Quién gana las elecciones en Florida entre Donalds y Jolly

El sondeo de The New York Times y Siena College, que consultó a 813 votantes probables, estableció una diferencia de cuatro puntos porcentuales a favor del postulante republicano. Sin embargo, esa ventaja se ubicó prácticamente en el límite del margen de error estadístico de la encuesta, que se indicó en 3,9 puntos porcentuales.

Byron Donalds y David Jolly compiten por la gobernación de Florida en las elecciones del 3 de noviembre de 2026, mientras que Ron DeSantis dejará el cargo al finalizar su segundo mandato Fotomontaje editado con IA

Los resultados del estudio mostraron lo siguiente:

Byron Donalds obtuvo el 48% de la intención de voto.

obtuvo el de la intención de voto. David Jolly recibió el 44% del apoyo.

recibió el del apoyo. Menos del 0,5% mencionó a otros candidatos .

mencionó a . El 7% todavía no definió su elección o decidió no responder.

De esta manera, Donalds parte con una ventaja en la medición estatal, aunque los resultados por segmentos mostraron un escenario electoral dividido.

Encuestas en Florida: cómo se distribuye el voto por edad y género

Las preferencias cambian de acuerdo con las características de los electores:

Entre los hombres , Donalds obtuvo el 54% de las adhesiones, frente al 38% de Jolly.

, de las adhesiones, frente al 38% de Jolly. En el electorado femenino, en cambio, el candidato demócrata alcanzó el 50%, mientras que el republicano registró el 44%.

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La edad también marca diferencias:

Jolly consiguió el respaldo del 61% de los votantes de entre 18 y 29 años , frente al 32% de Donalds.

consiguió el respaldo del de los , frente al 32% de Donalds. Entre quienes tienen más de 65 años, la tendencia se invierte: el republicano reunió el 53% y el demócrata el 43%.

La composición racial y étnica presenta otra división:

Donalds obtuvo el 56% entre los votantes blancos , mientras que Jolly registró el 40%.

obtuvo el entre los , mientras que Jolly registró el 40%. El candidato demócrata, por su parte, alcanzó el 75% entre los afroamericanos y el 50% entre los hispanos, frente al 17% y al 38% de su rival, respectivamente.

Elecciones: qué regiones de Florida favorecen a cada candidato

La distribución territorial también influye en el escenario electoral, de acuerdo con la encuesta de The New York Times y Siena College, en el norte de Florida, Donalds consiguió el 58% de las preferencias contra el 34% de Jolly. En Tampa Bay, la diferencia fue menor, pero también benefició al republicano, que obtuvo el 50% frente al 45%.

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En otras zonas, el resultado favoreció a los demócratas. Jolly lideró en el sureste del estado con el 54%, mientras que Donalds alcanzó el 38%. En el área de Orlando, el postulante demócrata reunió el 53% y el republicano, el 33%.

Las diferencias regionales mostraron que la ventaja general de Donalds no se reproduce de manera uniforme. El respaldo en el norte y entre los votantes de mayor edad contrastó con los resultados de Jolly en los centros urbanos y entre los electores jóvenes.

Senado y Congreso: los republicanos lideran las mediciones en Florida

La encuesta de octubre también midió otras competencias electorales:

Para el Senado federal , la republicana Ashley Moody obtuvo el 50% de la intención de voto, frente al 44% de la demócrata Angie Nixon .

, la republicana obtuvo el de la intención de voto, frente al de la demócrata . En la consulta genérica para el Congreso, los candidatos republicanos reunieron el 47%, mientras que los demócratas alcanzaron el 44%.

La identificación partidaria ayuda a explicar estos resultados. El 40% de los consultados se reconoció como republicano, frente al 27% que se identificó con el Partido Demócrata.

Otro 27% se consideró independiente. Al incorporar a quienes no tienen afiliación formal, pero manifiestan una preferencia partidaria, los republicanos llegaron al 51% y los demócratas al 42%.