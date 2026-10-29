Actualizaciones de las encuestas en Florida y quién gana las elecciones 2026 con DeSantis de salida

Las encuestas en Florida para las elecciones 2026 muestran a Byron Donalds al frente de la disputa por la gobernación contra David Jolly. A una semana de los comicios del 3 de noviembre, ambos candidatos buscan suceder a Ron DeSantis, quien no puede competir por otro mandato consecutivo.

Donalds lidera las últimas encuestas para gobernador de Florida

El relevamiento de RedBox Research, publicado el 25 de octubre, asignó 49,2% de intención de voto a Donalds y 43,9% a Jolly. La diferencia fue de 5,3 puntos porcentuales a favor del republicano.

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El estudio consultó a 4823 probables votantes entre el 20 y el 23 de octubre, con un margen de error informado de ±2,5 puntos porcentuales.

La Universidad del Norte de Florida (UNF, por sus siglas en inglés) publicó el 21 de octubre una medición con una diferencia menor: 49% para Donalds y 47% para Jolly, con 4% de indecisos. La institución describió el escenario como una contienda reñida, con una distancia dentro del margen de error.

Encuestas en Florida 2026: se redujo la ventaja de Donalds

El Laboratorio de Investigación de Opinión Pública de UNF entrevistó por teléfono a 1471 probables votantes entre el 12 y el 19 de octubre. Las consultas se realizaron en inglés y español, y el margen de error general fue de ±2,81 puntos porcentuales.

Los resultados incluyen a personas que inicialmente estaban indecisas, pero que luego expresaron una preferencia electoral ante una pregunta adicional.

En comparación con el relevamiento de julio del mismo laboratorio, cuando Donalds registró 46% y Jolly 41%, la ventaja republicana se redujo de cinco a dos puntos porcentuales.

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En octubre, el republicano alcanzó 49% y el demócrata 47%. El director académico del laboratorio, Sean Freeder, señaló que, dado el margen de error, una victoria de cualquiera de los dos candidatos sería probable.

Otras encuestas en Florida coinciden en la ventaja de Donalds sobre Jolly

El estudio de MDW Communications, difundido el 14 de octubre, también registró una diferencia estrecha. Donalds obtuvo 45,9%, frente al 43,8% de Jolly, mientras que 10,3% permaneció indeciso.

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La firma realizó una encuesta por internet a 2351 probables votantes del 4 al 10 de octubre, en inglés y español. El estudio informó un margen de error de ±2,8 puntos porcentuales, superior a la distancia de 2,1 puntos entre los postulantes.

Una medición anterior de Mason-Dixon para NBC6 y Telemundo, publicada el 6 de octubre, mostró una ventaja republicana de siete puntos porcentuales: 48% contra 41%. Otro 1% apoyó a una candidatura independiente y 10% respondió que todavía no había definido su voto.

La salida de Ron DeSantis y el comienzo del próximo mandato en Florida

DeSantis queda fuera de esta elección por el límite constitucional a los mandatos consecutivos. Tras completar dos períodos al frente del estado, no puede presentarse inmediatamente a un tercero.

El artículo IV, sección cinco, de la Constitución de Florida impide que una persona que haya ejercido la gobernación durante más de seis años en dos mandatos consecutivos sea elegida para el período siguiente.

La misma disposición establece que el gobernador y el vicegobernador se presentan en una fórmula conjunta y ejercen durante cuatro años. El próximo mandato comenzará el martes 5 de enero de 2027, conforme a la regla que fija la asunción para el primer martes posterior al primer lunes de enero.