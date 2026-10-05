Nueva encuesta proyecta hacia dónde se inclina el voto latino en las elecciones intermedias en los Estados Unidos 2026

El 3 de noviembre se celebran las midterm elections 2026 en Estados Unidos. A menos de un mes de los comicios, la comunidad latina tendrá un rol clave. Según una encuesta realizada por NBC News y Telemundo, los latinos desaprueban la gestión de la administración Trump y muestran un mayor respaldo a los candidatos demócratas.

Qué dicen los votantes latinos sobre la administración Trump antes de las Midterm 2026

De acuerdo con el sondeo realizado entre el 21 y el 27 de septiembre, solo el 27% de los votantes latinos aprueba la gestión del presidente Trump. Los mayores niveles de desaprobación se registran en inmigración (69%) y política exterior (68%).

De acuerdo con la encuesta realizada por NBC News y Telemundo, solo el 27% de los votantes latinos aprueba la gestión del presidente Donald Trump Julia Demaree Nikhinson - AP

Su tema mejor evaluado es la seguridad fronteriza, aunque sigue en saldo negativo (39% aprueba y 58% desaprueba). “[Los resultados de la encuesta] indican problemas para los candidatos republicanos en las elecciones de mitad de mandato”, dijo la encuestadora demócrata Aileen Cardona-Arroyo, de Hart Research Associates.

El 78% de los encuestados desaprueba su gestión respecto al costo de vida y el 74% desaprueba su manejo de la economía. Con respecto a este último punto, el 65% afirma que sus políticas han perjudicado las condiciones económicas.

La postura de los votantes latinos sobre las políticas migratorias de la administración Trump

Con respecto a los operativos migratorios coordinados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), un 66% de los encuestados considera que las políticas de deportación han ido demasiado lejos, frente a un 22% que las ve adecuadas y un 9% que cree que faltó firmeza.

Un 66% de los encuestados considera que las políticas de deportación han ido demasiado lejos en EE.UU. Unsplas

Por su parte, el 83% respalda la deportación de indocumentados que hayan cometido delitos graves, mientras que un 37% apoya la expulsión de todas las personas con estatus irregular en el país norteamericano.

Ante este panorama, el 31% de los inmigrantes encuestados comenzó a llevar consigo documentos de identificación cada vez que salen de casa, y el 17% teme votar de manera presencial durante los comicios electorales de noviembre.

Avanzan los demócratas: los nuevos candidatos de la comunidad latina

Ante el rechazo de los latinos a la gestión de la administración Trump, el Partido Demócrata se consolidó como principal alternativa. Según la encuesta, los votantes latinos prefieren que los demócratas controlen el Congreso, con una ventaja de 24 puntos (59% frente a 35% para los republicanos).

Según el sondeo realizado por NBC News y Telemundo, el 27% de los votantes latinos aprueba la gestión del presidente Donald Trump Magnific

Esta ventaja duplica la que registraban los demócratas en este mismo punto durante las elecciones presidenciales 2024. No obstante, se sitúa por debajo de la ventaja de 43 puntos que alcanzaron en 2018.

“Lo que podemos concluir a partir de estos datos es que 2024 fue la excepción”, afirma el encuestador republicano Micah Roberts. “Trump es una figura central y ha tenido consecuencias reales en nuestra política.

El rol de los latinos en las Midterm USA 2026

Los latinos representan un electorado importante para las elecciones del 3 de noviembre. Según un estudio de Pew Research Center, se proyecta que 38,95 millones de hispanos cumplirán los requisitos para votar en los comicios.

La comunidad representa el 16% de los casi 250 millones de votantes elegibles en todo Estados Unidos y constituye el segundo grupo racial o étnico de votantes elegibles más grande del país.