Republicanos vs. demócratas y qué dicen las últimas encuestas por las midterms en Florida 2026

El martes 3 de noviembre se celebran las midterms 2026 en Florida. A una semana de las elecciones, ya se han emitido 2.602.813 votos entre el sufragio anticipado en persona y boletas por correo, mientras que las últimas encuestas reflejan una contienda más reñida entre los candidatos demócratas y republicanos.

Cómo avanzan las votaciones en Florida por las midterms 2026

Según un estudio realizado por NBC News, se han emitido 2.602.813 sufragios en total entre votación anticipada en persona y boletas por correo hasta el 26 de octubre en Florida.

Asimismo, se han registrado 2.493.385 solicitudes de voto por correo, de las cuales el 43% corresponde a votantes demócratas, el 34% a republicanos y el 23% a electores sin afiliación o de otros partidos.

Se han emitido 2.602.813 votos en total entre votación anticipada en persona y boletas por correo hasta el 26 de octubre en Florida Magnific

La participación demócrata en la votación anticipada cobra relevancia en Florida, un estado donde el Partido Republicano mantiene una clara ventaja en el registro electoral.

Según datos del Departamento de Estado en Florida, los republicanos superan a los demócratas por 1.545.358 votantes registrados, con 5.678.755 frente a 4.133.397, respectivamente.

Qué revelan las encuestas sobre los candidatos demócratas y republicanos

Aunque hay una mayor participación demócrata hasta el 26 de octubre en las votaciones anticipadas, los candidatos republicanos mantienen una ventaja en las encuestas.

En la elección especial para ocupar el escaño que dejó vacante Marco Rubio en el Senado tras asumir como secretario de Estado en 2025, la republicana Ashley Moody encabeza la intención del voto con el 48%, seguida de la demócrata Angie Nixon, con el 40%, y al candidato independiente Neil Gillespie, con el 2%, según un sondeo realizado por la firma co/efficient entre el 18 y 20 de octubre.

Otra encuesta realizada por N+ Univision/YouGov otorga a la candidatura republicana una ventaja estatal de 51% contra el 42% de Nixon.

En las últimas encuestas, se destaca un empate técnico entre María Elvira Salazar y Elliot Rodríguez por el distrito congresional 27 en Florida @maelvirasalazar

Con respecto a la contienda por el distrito congresional 27 de Florida, una encuesta interna de Bendixen & Amandi presentó un empate absoluto, con un 45% para María Elvira Salazar y un 45% para Elliot Rodriguez tras asignar a los indecisos inclinados.

El 44% considera que Salazar merece la reelección , frente a un 47% que preferiría a alguien nuevo.

, frente a un 47% que preferiría a alguien nuevo. Tras evaluar las trayectorias de ambos postulantes, Rodríguez sube al 47% frente al 40% de Salazar.

Por su parte, un estudio del Comité de Acción Política de la Mayoría de la Cámara de Representantes, efectuado entre el 8 y 13 de septiembre, también refleja una contienda reñida, con una ventaja de apenas un punto porcentual para la candidata republicana frente al demócrata (47% y 46%, respectivamente).

Donalds vs. Jolly: quién va ganando la gobernación de Florida

En el caso de la contienda por la gobernación, el candidato republicano, Byron Donalds, lidera frente al demócrata David Jolly por varios puntos porcentuales.

Byron Donalds, candidato a gobernador en Florida: “David Jolly representa todo lo que la gente odia de Washington”

Según el sondeo de ActiVote realizado en octubre, Donalds mantiene la ventaja con el 51.7% frente al 48.3% de Jolly. El demócrata domina entre los votantes independientes (72%), pero la mayor proporción del Partido Republicano en el electorado probable (45%) mantiene al ungido por Ron DeSantis al frente.

La encuesta de N+ Univision/YouGov también sitúa a Donalds a la cabeza de la contienda, con el 50% frente al 42% de Jolly. Sin embargo, entre los votantes latinos, la tendencia se invierte: el demócrata supera al republicano con el 48% frente al 43%, respectivamente.