Elecciones en Florida 2026: el plan de Jay Collins, si gana el lugar de DeSantis, para eliminar la crisis de asequibilidad

Jay Collins, vicegobernador de Florida, busca convertirse en el posible sucesor de Ron DeSantis en caso de ganar las elecciones primarias del estado. Entre sus propuestas se destaca la resolución la crisis de asequibilidad por medio del aumento de los empleos.

La propuesta de Jay Collins para resolver la crisis de asequibilidad

El republicano habló sobre la problemática en una entrevista para el programa Florida Roundup. Allí, describió la crisis de asequibilidad como una “misión sin margen de error”.

Jay Collins enfatizó que la solución no es solo reducir costos, sino aumentar los ingresos de los ciudadanos x.com/JayCollinsFL

“Desde mi experiencia como boina verde en una unidad de recursos escalonados, lidiamos con lo que llamamos misiones sin fallos. Es decir, no puedes permitir que nada fracase y debes marcar la diferencia”, dijo.

Luego agregó: “Resolver la crisis de asequibilidad es una misión infalible. Y hay que abordarla en múltiples fases simultáneamente. Primero, jamás podemos permitir que el sueño americano se base en sobrevivir. Eso no lo es”.

El gobernador Ron DeSantis nombró al senador Jay Collins como nuevo vicegobernador de Florida, para reemplazar a Jeanette Núñez Captura video x.com/GovRonDeSantis/

En ese contexto, Collins aseguró que la solución no es solo reducir costos, sino aumentar los ingresos de los ciudadanos con el regreso de empleos como la construcción naval, la cual estima que podría generar miles de empleos con salarios iniciales superiores a los US$80.000.

“Aumentar los ingresos con más empleos para obreros en el centro de Estados Unidos, en el centro de Florida, ha sido una lucha. Así que creo que hay que modernizar algunas de las cosas que hemos heredado de la agricultura, como los aserraderos”, señaló.

Las propuestas de Jay Collins para la gobernación de Florida

El plan del vicegobernador se estructura en un programa diseñado para reducir el costo de vida, aumentar los ingresos y proteger la seguridad de Florida. Según su sitio web, así se componen:

Economía

Propone ejecutar la enmienda para eliminar los impuestos sobre la vivienda principal de los floridanos.

Seguridad y Veteranos

Seguridad pública y segunda enmienda: se compromete a derogar la prohibición de los bump stocks y restaurar la edad de compra a 18 años. También propone el plan “Preservación de la Fuerza y la Familia” para dar apoyo mental, físico y aumentos salariales automáticos por costo de vida a los primeros respondedores.

Jay Collins prevé eliminar los impuestos sobre la vivienda principal de los floridanos Instagram/@jaycollinsfl

Operación Reveille: prevé crear un programa para conectar a emprendedores veteranos con redes de negocios y capital privado (como fondos de riesgo) para que puedan lanzar sus empresas en Florida.

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Agua limpia: lanzará la iniciativa Clean Water Florida para eliminar los químicos PFAS del suministro de agua y exigirá revisiones de impacto hídrico antes de grandes proyectos industriales.

lanzará la iniciativa para eliminar los químicos del suministro de agua y exigirá revisiones de impacto hídrico antes de grandes proyectos industriales. Seguridad alimentaria: planea proteger las tierras agrícolas del desarrollo y de adversarios extranjeros, además de expandir el programa Fresh From Florida para que los productos locales lleguen a escuelas y hogares. Sobre el programa Florida Forever, Collins afirmó que, como mínimo, mantendría el financiamiento actual para la conservación de tierras.

Educación y Bienestar Social

Educación técnica y oficios: propone conectar las aulas con carreras técnicas, oficios y ciberseguridad .

propone conectar las aulas con . Protección contra extremismo: propone mantener a grupos extremistas respaldados por el extranjero fuera de los campus universitarios y fortalecer al FDLE para identificar y desarticular amenazas contra estudiantes.

propone mantener a grupos extremistas respaldados por el extranjero fuera de los campus universitarios y fortalecer al FDLE para identificar y desarticular amenazas contra estudiantes. Energía asequible: prioriza la energía nuclear avanzada y la generación confiable sobre la dependencia de la energía eólica y solar. Además, propone responsabilizar a los grandes centros de datos por su propia demanda energética para que las familias y ancianos no paguen de más.

Qué dicen las últimas encuestas sobre las elecciones primarias

Jay Collins se mantiene de segundo lugar en los comicios republicanos del próximo 18 de agosto. Según el último sondeo de Quantus Insights, el congresista Byron Donalds lidera con el 49.6% de intención del voto.

El vicegobernador le sigue con el 15,7% y el activista político James Fishback ocupa el tercer puesto con 12,4%.