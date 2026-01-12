Adiós DeSantis: quién es Jay Collins, el actual vicegobernador de Florida que se lanza a la carrera estatal

Se consolidan los candidatos republicanos para la elección de gobernador en Florida. Jay Collins, vicegobernador del estado, anunció su postulación con la intención de suceder a Ron DeSantis. Las elecciones definitivas serán el 3 de noviembre de este año.

La candidatura de Jay Collins, al detalle

La candidatura del vicegobernador fue confirmada por Fox News Digital. En su declaración, expuso sus razones para suceder a DeSantis, entre las que se incluía “consolidar un liderazgo bajo presión sin frases ingeniosas”. El actual gobernador no puede volver a presentarse.

El vicegobernador sostuvo que su experiencia en las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos consolida su liderazgo X/@JayCollinsFL

“Serví más de 23 años en las fuerzas armadas de Estados Unidos, principalmente como boina verde, donde la rendición de cuentas es real, las decisiones tienen consecuencias y el servicio es primordial”, expuso Collins. Sirvió durante dos décadas en las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos y comenzó su carrera política en 2022.

Entre otros, Collins enfrentará a Byron Donalds, el candidato favorito de Donald Trump para conducir Florida a partir del año que viene.

Noticia en desarrollo.