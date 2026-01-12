LA NACION

Adiós DeSantis: quién es Jay Collins, el actual vicegobernador de Florida que se lanza a la carrera estatal

El republicano oficializó su candidatura y se medirá en una primaria marcada por la influencia de Donald Trump, que ya apoyó al congresista Byron Donalds

Jay Collins construyó una carrera de más de dos décadas en las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos
Se consolidan los candidatos republicanos para la elección de gobernador en Florida. Jay Collins, vicegobernador del estado, anunció su postulación con la intención de suceder a Ron DeSantis. Las elecciones definitivas serán el 3 de noviembre de este año.

La candidatura de Jay Collins, al detalle

La candidatura del vicegobernador fue confirmada por Fox News Digital. En su declaración, expuso sus razones para suceder a DeSantis, entre las que se incluía “consolidar un liderazgo bajo presión sin frases ingeniosas”. El actual gobernador no puede volver a presentarse.

El vicegobernador sostuvo que su experiencia en las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos consolida su liderazgo
“Serví más de 23 años en las fuerzas armadas de Estados Unidos, principalmente como boina verde, donde la rendición de cuentas es real, las decisiones tienen consecuencias y el servicio es primordial”, expuso Collins. Sirvió durante dos décadas en las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos y comenzó su carrera política en 2022.

Entre otros, Collins enfrentará a Byron Donalds, el candidato favorito de Donald Trump para conducir Florida a partir del año que viene.

Noticia en desarrollo.

