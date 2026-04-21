Collins vs. Donalds: el vicegobernador de Florida atacó con un expediente al favorito de Trump

El vicegobernador republicano de Florida, Jay Collins, lanzó una ofensiva contra el congresista de su mismo partido, Byron Donalds, durante una conferencia este lunes en St. Petersburg. En el marco de la carrera por la gobernación estatal, Collins presentó un documento de 13 páginas con críticas y cuestionamientos hacia su rival, quien lidera las encuestas dentro del Partido Republicano y tiene el apoyo del presidente Donald Trump.

¿Qué contiene el expediente que Collins presentó contra Donalds?

Collins afirmó en la conferencia registrada por Miami Herald que Donalds “cambió de postura en los temas como un pez fuera del agua”.

A su vez, distribuyó un documento en el que cuestionó los vínculos personales, las operaciones bursátiles y las votaciones en el Congreso de su contrincante.

Collins descartó bajar su candidatura y reconoció que enfrenta “una batalla cuesta arriba”

El vicegobernador también abordó la viabilidad electoral de su rival en la interna republicana. En ese sentido, sostuvo que, en una eventual elección general, Donalds perdería frente al demócrata David Jolly.

En paralelo, Collins reforzó sus críticas en un video difundido en X durante el mismo evento, donde vinculó el carácter de Donalds con sus relaciones personales.

Allí afirmó que el congresista tuvo como asesor a una persona con antecedentes penales y que “no es el tipo de líder que Florida necesita”.

Los cuestionamientos sobre los vínculos y operaciones financieras de Donalds

Entre los puntos del expediente repartido, Collins mencionó la relación de Donalds con Larry Wilcoxson, un exasesor político acusado en 2006 de tres cargos de abuso infantil, aunque sin condena.

Según datos del sitio OpenSecrets, el congresista le habría pagado cerca de US$134.226 durante el ciclo electoral de 2024, tiempo después de que esos antecedentes fueran reportados en medios.

Además, Collins retomó un artículo de Business Insider de 2024 que señalaba que Donalds no habría declarado correctamente hasta US$1,6 millones en operaciones bursátiles del Congreso.

En respuesta, la campaña del congresista indicó que tanto él como su esposa no controlan directamente esas transacciones, ya que delegan la gestión en profesionales externos.

A su vez, aseguró que todas las operaciones fueron reportadas por los canales correspondientes.

Collins vinculó a Donalds con un exasesor con antecedentes penales y cuestionó su perfil como líder Instagram Byron Donalds

Las diferencias en encuestas y financiamiento de campaña

Los datos analizados por Miami Herald enfatizan una brecha significativa en la recaudación entre ambos candidatos. Donalds recaudó US$22 millones en el primer trimestre de 2026, una cifra superior a la suma de todos sus competidores.

Collins, en cambio, reunió cerca de US$2 millones en el mismo período y destinó un tercio de esos fondos a encuestas y consultoría.

Las encuestas también reflejan esa distancia. Un sondeo de MDW Communications y Edge Communications indicó que Donalds supera a Jolly por menos de un punto porcentual, con un 18% de indecisos.

Otro relevamiento de Emerson College, realizado a fines de marzo, mostró que Donalds aventaja a Jolly por cinco puntos y al alcalde de Orange County, Jerry Demings, por nueve puntos.

De acuerdo con un resumen de The New York Times, Donalds mantiene una ventaja constante en las primarias republicanas, mientras Collins no logra superar cifras de un solo dígito en la mayoría de los estudios.

La respuesta del entorno de Donalds a los dichos de Collins

La campaña de Donalds rechazó las acusaciones. Su portavoz, Danielle Alvarez, afirmó ante la prensa que los ataques responden a la falta de propuestas y sostuvo que “las campañas que fracasan dejan de hablar de los temas y empiezan a atacar al favorito”.

Alvarez también reafirmó el respaldo de Trump a Donalds y lo definió como el candidato capaz de unificar al partido y derrotar a los demócratas.

El entorno de Donalds atribuye los ataques a la falta de propuestas de su rival Instagram Byron Donalds

La estrategia de Collins para sostener su candidatura

En medio de versiones sobre una posible retirada, Collins negó que su campaña esté en riesgo. “No estamos suspendiendo nuestra campaña”, afirmó al inicio de su intervención. También reconoció las dificultades del escenario electoral y sostuvo que se trata de “una batalla cuesta arriba”.

Como parte de su estrategia, anunció el lanzamiento de una campaña mediática estatal para reforzar su posicionamiento. Las elecciones primarias serán el próximo 18 de agosto.