Elecciones en Florida 2026: la candidata de origen guatemalteco que busca suceder a Byron Donalds con apoyo de Trump

Los floridanos acuden este 18 de agosto a las urnas para participar en las elecciones primarias de Florida, en las que se definirán los candidatos a cargos políticos en el Congreso y la gobernación del estado. En el Partido Republicano, Catalina Lauf busca suceder a Byron Donalds como representante del 19° Distrito de Florida con el respaldo del presidente Donald Trump.

Quién es Catalina Lauf, la republicana que busca suceder a Byron Donalds

Lauf es una empresaria de 33 años que nació y creció en Woodstock, Illinois. Es hija del dueño de una pequeña empresa y de una inmigrante que huyó de la inestabilidad política y la guerra civil en Guatemala en la década de 1980, según su biografía en el programa de radio The Wilkow Majority.

Catalina Lauf es cofundadora, junto a su hermana, de Begin Health, una empresa de salud y nutrición infantil Instagram/@catalinalauf

En 2018, fundó junto a su hermana Begin Health, una empresa dedicada a la salud y nutrición infantil. En 2020, inició su carrera política al participar en las primarias republicanas por el 14.º Distrito Congresional de Illinois, en las que perdió contra el exsenador Jim Oberwels.

Dos años después, obtuvo la nominación republicana para el 11° Distrito Congresional con el 31% de los votos. No obstante, fue derrotada en las elecciones generales por el demócrata Bill Foster.

La candidata de origen inmigrante que va por el Congreso con el respaldo de Trump

Lauf anunció su candidatura por el 19° Distrito de Florida en octubre de 2025. La contienda es para suceder al congresista Donalds, quien ha dejado el puesto vacante para postularse a la gobernación del Estado del Sol.

My beautiful mom worked damn hard to become an American. 3 jobs by day. English classes by night.



Citizenship meant something—because she knew the cost.

⁰Doing it the right way wasn’t easy, but it revealed her character:

⁰A woman of honor who respected the law. pic.twitter.com/trSvUulfGP — Catalina Lauf (@CatalinaLauf) June 12, 2025

“El suroeste de Florida merece un liderazgo audaz y basado en principios. Líderes al estilo de Byron Donalds, que defiendan sin temor nuestros valores y que sean defensores de la agenda America First del presidente Trump. Me postulo para continuar esa tradición de fuerza, coraje y servicio para la gente de FL-19″, dijo en un comunicado.

La empresaria cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump. A pocos días de las primarias, Trump aseguró que Lauf tenía el coraje y la sabiduría “para lograr resultados sólidos” .

El presidente Donald Trump asegura que Catalia Lauf no va a defraudar a los floridanos Truth Social/@realDonaldTrump

“¡Ha estado con nosotros desde el principio! Como su próxima congresista, Catalina va a luchar para impulsar nuestra economía, reducir impuestos y regulaciones, promover los productos hechos en EE.UU., liberar el dominio de la energía estadounidense, mantener nuestra frontera segura, detener la delincuencia migratoria, apoyar a nuestros militares y veteranos, promover la integridad electoral y defender nuestra Segunda Enmienda, siempre amenazada, señaló el presidente en su cuenta de Truth Social.

Entre 2018 y 2019, Lauf trabajó como asesora especial en el Departamento de Comercio de los Estados Unidos bajo el primer mandato de Trump.

“America First”: cuáles son las propuestas de campaña de Catalina Lauf

La campaña de Lauf se centra en la agenda “America First” y abarca diversas áreas, desde la economía hasta la salud y la infraestructura local del suroeste de Florida. Según su sitio web de campaña, algunas de estas son:

Recorte de gasto y deuda: propone eliminar el gasto federal innecesario y reducir la carga de la deuda nacional para las futuras generaciones.

propone eliminar el gasto federal innecesario y reducir la carga de la deuda nacional para las futuras generaciones. Seguridad fronteriza: aboga por completar el muro fronterizo y desplegar todos los recursos necesarios para asegurar la frontera sur.

aboga por completar el y desplegar todos los recursos necesarios para asegurar la frontera sur. Deportaciones: sostiene que los criminales que se encuentran de manera ilegal en EE.UU. deben ser deportados.

sostiene que los criminales que se encuentran de manera ilegal en EE.UU. Transparencia de precios: exige que hospitales y aseguradoras publiquen sus precios antes de que los pacientes reciban atención.

exige que hospitales y aseguradoras publiquen sus precios antes de que los pacientes reciban atención. Límites de mandatos: apoya la implementación de límites de mandatos (term limits) para los miembros del Congreso.

apoya la implementación de (term limits) para los miembros del Congreso. Combate al socialismo: busca crear una nueva generación de liderazgo que contrarreste el atractivo de las políticas socialistas entre los jóvenes.

PRESIDENT TRUMP ENDORSES CATALINA LAUF

“La plataforma de Catalina se basa en valores estadounidenses atemporales: oportunidad, seguridad y libertad”, destaca su sitio web.

Qué dicen las últimas encuestas sobre Catalina Lauf

Los sondeos más recientes muestran que Lauf se encuentra en una posición competitiva de cara a la primaria republicana por el 19° Distrito de Florida.

Catalina Lauf incrementó su porcentaje de votación de cara a las primarias de Florida Instagram/@catalinalauf

Según la encuesta realizada por Victory Insights entre el 4 y el 6 de agosto, Lauf se sitúa en un empate técnico por el primer lugar. Así se reflejan los porcentajes:

Jim Schwartzel: 19.1%

19.1% Catalina Lauf: 18.9%

El sondeo estipuló que Lauf es “la gran ganadora” tras subir del 5% al ​​19% desde junio. Esto se debe en gran parte al aumento del apoyo de los republicanos de MAGA (Make America Great Again, en inglés).