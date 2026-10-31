Elecciones en Florida 2026: quiénes son los candidatos a la gobernación y qué se vota este 3 de noviembre

Florida celebra este martes 3 de noviembre sus elecciones generales, donde se define quién será el próximo gobernador del estado. Los electores acudirán a las urnas para elegir al sucesor de Ron DeSantis, un lugar disputado principalmente entre los candidatos republicano Byron Donalds y el demócrata David Jolly.

Donalds vs. Jolly: Florida define a su próximo gobernador

La contienda para la gobernación del Estado del Sol tiene como candidato del Partido Republicano al representante federal Donalds, quien compite en fórmula con Bryan Ávila a la vicegobernación.

El demócrata David Jolly y el republicano Byron Donalds son los principales candidatos a suceder a Ron DeSantis en Florida Associated Press

Por parte del Partido Demócrata, el excongresista Jolly encabeza la nómina ejecutiva junto a Gwen Graham como candidato a la vicegobernación.

El ganador será el sucesor de DeSantis durante los próximos cuatro años. El actual mandatario no puede ser reelegido por el límite de dos mandatos consecutivos impuesto en el estado.

De acuerdo con Ballotpedia, la oferta electoral para esta contienda también incluye opciones del Partido Libertario, que presenta a Scott Jewett junto a Nicole Skelly. A su vez, aparecen candidatos independientes como Dean Abrams, Charles Burkett, Jeffrey Datto, Moliere Dimanche y Frank Russo .

Ambas agrupaciones mayoritarias definieron sus candidaturas en las elecciones primarias, celebradas el 18 de agosto de 2026. En ese proceso interno, Donalds superó a rivales republicanos como Jay Collins, James Fishback y Paul Renner, mientras Jolly obtuvo la nominación demócrata.

Ron DeSantis alcanzó el límite de dos mandatos consecutivos y no puede ser reelegido como gobernador en estas elecciones en Florida @GovRonDeSantis

Qué otros cargos se votan este 3 de noviembre en Florida

Además de definir a su próximo gobernador, los votantes también decidirán sobre las siguientes categorías de cargos y propuestas legislativas en el estado:

Elección especial para el Senado de Estados Unidos entre la titular republicana Ashley Moody, la demócrata Angie Nixon y el independiente Neil Gillespie.

entre la titular republicana Ashley Moody, la demócrata Angie Nixon y el independiente Neil Gillespie. 28 bancas de la Cámara de Representantes de EE.UU. correspondientes a los distritos congresionales del estado.

de EE.UU. correspondientes a los distritos congresionales del estado. Cargos del gabinete ejecutivo estatal como fiscal general , director financiero y comisionado de Agricultura y Servicios al Consumidor.

, y comisionado de Agricultura y Servicios al Consumidor. Escaños del Senado estatal y la totalidad de las 120 bancas de la Cámara de Representantes de Florida.

y la totalidad de las 120 bancas de la Cámara de Representantes de Florida. Procesos de retención judicial para magistrados de la Corte Suprema estatal y de los tribunales de apelación intermedios.

de la Corte Suprema estatal y de los tribunales de apelación intermedios. Tres enmiendas constitucionales sobre el fondo de estabilización presupuestaria, la exención tributaria a bienes agrícolas y los límites a los impuestos a la propiedad residencial.

sobre el fondo de estabilización presupuestaria, la exención tributaria a bienes agrícolas y los límites a los impuestos a la propiedad residencial. Comicios locales para juntas escolares, alcaldías municipales y medidas cautelares en los condados del estado.

La reunión entre Ron DeSantis y Byron Donalds en Florida

El dominio republicano en Florida

Florida llega a estas elecciones bajo una estructura de control político republicano en el gobierno estatal. El partido mantiene la gobernación y la mayoría en ambas cámaras de la legislatura, configuración conocida como trifecta estatal.

Asimismo, la administración saliente cuenta con presencia de funcionarios de un solo partido en la totalidad del gabinete ejecutivo. La última gestión de un gobernador demócrata en el territorio ocurrió en 1999, con el entonces mandatario Kenneth MacKay.

Por otro lado, en lo que refiere al plano federal, el Estado del Sol constituye uno de los 36 del país que celebran elecciones para la gobernación durante el ciclo electoral de 2026. Actualmente, los republicanos ocupan 26 gobernaciones y los demócratas encabezan 24 estados.