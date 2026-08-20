Eliott Rodriguez, el periodista de origen cubano que peleará contra María Elvira Salazar por el Distrito 27 de Florida

Durante más de cuatro décadas, Eliott Rodriguez fue un reconocido periodista en Miami. A los 70 años, se presentó como candidato a la Cámara de Representantes federal y, después de imponerse en la primaria demócrata por el Distrito 27 de Florida, se convirtió oficialmente en rival de la republicana María Elvira Salazar para las elecciones del próximo 3 de noviembre.

Eliott Rodriguez, candidato al Congreso tras décadas como periodista

En el mensaje publicado en su sitio web, Rodriguez explicó que durante décadas se desempeñó como periodista en Miami. Como parte de su plataforma, recordó las múltiples historias y sucesos que debió cubrir en su trayectoria profesional.

Eliott Rodríguez Contó Sobre Sus Iniciativas

El periodista explicó que su vida profesional estuvo marcada por el contacto con la comunidad y que, después de abandonar el escritorio de presentador, esperaba junto con su esposa disponer de más tiempo para su familia. Sin embargo, sostuvo que su mirada sobre la actualidad comenzó a cambiar.

Rodriguez aseguró que empezó a observar las noticias no solamente como periodista, sino también como ciudadano, y que esa nueva perspectiva lo llevó a preocuparse por lo que considera una falta de respuestas desde Washington. En particular, cuestionó que los dirigentes se concentren en el espectáculo político y en las llamadas guerras culturales en lugar de resolver los problemas que afectan directamente a las familias.

En ese contexto, anunció su decisión de competir contra Salazar por el Distrito 27 de Florida, una zona que considera su hogar desde que su familia llegó al estado en la década de 1960.

El origen cubano de Eliott Rodriguez y su mensaje sobre los inmigrantes

Rodriguez también construyó parte de su presentación política alrededor de su historia familiar. Es hijo de inmigrantes cubanos y explicó que sus padres llegaron a Estados Unidos en búsqueda de una oportunidad y que le transmitieron una determinada concepción de la ciudadanía.

Eliott Rodríguez, de padres cubanos, será el candidato demócrata a la Cámara de Representantes por el Distrito 27 de Florida Instagram @eliottr

“Soy hijo de inmigrantes cubanos que vinieron aquí y vivieron el sueño americano”, afirmó. Según su propio relato, sus padres le enseñaron que la ciudadanía no representa solamente un derecho, sino también una responsabilidad.

Esa experiencia personal aparece vinculada con una de las críticas centrales de su campaña. Rodriguez manifestó preocupación por lo que considera una creciente demonización de los inmigrantes y por la incorporación de la crueldad a las políticas públicas.

Eliott Rodríguez ganó la interna demócrata por el Distrito 27 de Florida y enfrentará a María Elvira Salazar en las generales del 3 de noviembre X de Eliott Rodríguez

También sostuvo que, según su mirada, existe un alejamiento de valores como la decencia, oportunidad y responsabilidad. En su mensaje electoral, planteó que la política migratoria debe formar parte de una agenda más amplia destinada a proteger a las personas que viven y trabajan en el sur de Florida.

En ese sentido, la reforma migratoria aparece entre las prioridades que pretende llevar al Congreso si consigue derrotar a Salazar en noviembre.

Rodriguez enfrentará a María Elvira Salazar en las elecciones de noviembre

La interna demócrata del Distrito 27 terminó con una victoria de Rodriguez sobre Robin Peguero. Según las proyecciones difundidas por Univision, el periodista obtuvo el 53,5% de los votos, mientras que su rival alcanzó el 46,4%.

María Elvira Salazar habló sobre la nueva ley para migrantes

La diferencia fue estrecha, pero suficiente para definir al candidato que representará al Partido Demócrata en la elección general. Rodriguez se enfrentará el 3 de noviembre a Salazar, quien ganó la primaria republicana y actualmente ocupa el escaño.