Se tambalean los republicanos en Florida: el expresentador que enfrentara en las elecciones a María Elvira Salazar

La carrera electoral en el sur de Florida acaba de sumar un nuevo contendiente. El periodista televisivo retirado Eliott Rodriguez, durante décadas un rostro familiar para los televidentes de Miami, anunció que competirá por un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Su decisión lo enfrentará directamente con la congresista republicana María Elvira Salazar.

El salto de la televisión a la política: el anuncio de Eliott Rodriguez

Según informó CBS News, el expresentador de CBS Miami y residente de larga data en el sur de Florida anunció oficialmente su candidatura al Congreso durante la mañana del martes. Su campaña apunta al distrito 27 de Florida, que abarca gran parte de Miami-Dade.

El lanzamiento de campaña de Eliott Rodriguez

Rodriguez, según citó CBS, explicó que su decisión de competir por un cargo electivo no estaba en sus planes iniciales. Durante el anuncio, aseguró que durante décadas los ciudadanos confiaron en él para informar y escuchar las historias de la comunidad, pero que ahora siente la necesidad de dar un paso más.

“No planeaba postularme al Congreso, pero no puedo quedarme en silencio”, expresó en su mensaje de lanzamiento. “Durante 48 años ustedes confiaron en mí para contar la verdad y escuchar sus historias. Hoy, como tantas familias, estoy preocupado de que Washington no esté cumpliendo con el sur de Florida”.

El costo de vida como eje central de la campaña de Eliott Rodriguez

Uno de los temas principales que motivaron a Rodriguez a entrar en política es la creciente crisis de asequibilidad en el sur de Florida. En su anuncio, el candidato demócrata describió la situación como una preocupación recurrente entre distintos sectores de la comunidad.

De acuerdo con su campaña, en los últimos meses mantuvo conversaciones con familias, jubilados, dueños de pequeñas empresas y jóvenes que enfrentan dificultades económicas para mantenerse en la región.

La plataforma de campaña de Rodriguez se centra en la crisis de costo de vida en Miami-Dade Foto de Denys Kostyuchenko en Unsplash

El propio Rodriguez destacó que el sur de Florida se convirtió en uno de los mercados de vivienda menos accesibles de Estados Unidos. Según explicó, muchas familias destinan una porción cada vez mayor de sus ingresos al pago de alquileres o hipotecas, lo que genera una presión financiera creciente sobre los residentes de la zona.

Motivaciones personales detrás de la candidatura

En declaraciones citadas por Politico, Rodriguez señaló que la situación del mercado inmobiliario fue uno de los factores decisivos que lo impulsaron a entrar en la carrera electoral. Según explicó, incluso su propia familia se vio afectada por el aumento del costo de vida. Dos de sus hijas ya se mudaron al centro de Florida, mientras que otra planea trasladarse a Carolina del Norte junto con su esposo y su hijo.

El experiodista describió a Miami como una ciudad que, a su juicio, se transformó en “un patio de recreo para millonarios y multimillonarios”. En ese contexto, afirmó que muchos trabajadores terminan viviendo en moteles o incluso en sus autos debido a la imposibilidad de pagar una vivienda.

Antes de una posible elección general contra María Elvira Salazar (foto), Rodriguez deberá imponerse en una primaria demócrata contra figuras como el empresario Richard Lamondin y el exfiscal de homicidios Robin Peguero Archivo

La primaria demócrata competitiva por la que primero deberá pasar Rodriguez

La postulación de Rodriguez no lo llevará directamente a enfrentarse con Salazar en las elecciones generales. Antes deberá competir en una primaria demócrata que ya cuenta con varios aspirantes.

Entre ellos se encuentran el empresario Richard Lamondin, de 38 años, y el exinvestigador del Congreso y fiscal de homicidios Robin Peguero, de 40. Además, el empresario Lev Parnas —conocido por su papel en el primer juicio político contra Donald Trump— anunció recientemente su intención de participar en la carrera, indicó Politico.

La presencia de varios contendientes anticipa una interna intensa dentro del Partido Demócrata, donde cada candidato intenta posicionarse como la mejor opción para recuperar el escaño.