Luz, cámara, elección: la batalla de Miami que cruza a Salazar con un experiodista de CBS en Florida

La disputa electoral por el Distrito 27 de Florida está encendida. La expresentadora de TV y actual congresista republicana María Elvira Salazar no solo tiene como desafío retener su banca en la Cámara de Representantes, sino que puede llegar a enfrentar a Elliot Rodriguez, un reconocido experiodista de la cadena CBS Miami, quien tras cinco décadas en los medios decidió saltar a la política activa.

Salazar vs. Rodriguez, el duelo por el Distrito 27 de Florida

La posible contienda entre Salazar y Rodríguez representaría un choque de trayectorias y estilos comunicativos, además de una batalla por captar el voto de un electorado clave en Miami-Dade.

La elección general se desarrollará el 3 de noviembre, tras unas primarias cerradas programadas para el 18 de agosto. Mientras Salazar confía en la base electoral que construyó desde 2021, el Comité de Campaña Demócrata del Congreso identifica el distrito como un campo de batalla fundamental para recuperar terreno legislativo.

<b>Eje </b> <b>María Elvira Salazar</b> <b>Eliott Rodriguez</b> Partido Republicana Demócrata Situación actual Congresista en funciones (Incumbente) Candidato desafiante (Sin experiencia electiva) Mensaje principal Antisocialismo, libertad, seguridad y política exterior firme. Costo de vida, vivienda, salud y rendición de cuentas. Base natural Exilio cubano/venezolano conservador, votantes republicanos. Demócratas y moderados enfocados en economía doméstica. Experiencia previa Periodista de TV hispana y años en el Congreso. Periodista de TV local en inglés (48 años de carrera). Tema económico Proempresa, antisocialismo, menor énfasis en vivienda. Vivienda asequible, anti-aranceles, reducción de costos diarios. Política exterior Muy activa y dura contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. Enfoque secundario. Pprioriza temas internos.

Salazar, Univisión y Telemundo (Partido Republicano)

Salazar, nacida en La Pequeña Habana en 1961, consolidó su perfil conservador mediante una carrera previa en Univisión y Telemundo. Su plataforma electoral mantiene un enfoque firme contra los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, además de una postura férrea sobre la seguridad fronteriza.

Recientemente, Salazar marcó una distancia con la administración de Donald Trump al calificar como “antiamericana” la pausa impuesta por el Departamento de Seguridad Nacional a las solicitudes migratorias de 19 países.

Según el Miami Herald, la legisladora sostuvo: “Congelar los procesos de asilo, residencia y ciudadanía no es la respuesta. Castiga a inmigrantes trabajadores y cumplidores de la ley que siguieron todos los pasos del proceso legal”.

María Elvira Salazar visitó la Argentina para la asunción del presidente Javier Milei y también en agosto de 2024 (Archivo) X Ma Elvira Salazar

Rodriguez, CBS y Bronx (Partido Demócrata)

Eliott Rodriguez llega a la contienda como un demócrata moderado que evita la retórica internacional para centrarse en los problemas domésticos del sur de Florida. Rodriguez, nacido en el Bronx en 1956 y residente en Miami desde los años 60, propone una agenda enfocada en la asequibilidad de la vivienda, la inflación y la protección de los programas sociales.

El aspirante demócrata declaró al Miami Herald: “Detesto las etiquetas y me llevo bien con gente de todos los partidos, pero me pondría en el centro”.

En relación con los temas económicos que golpean a sus vecinos, el exconductor señaló que sus planes incluyen facilitar la construcción de viviendas accesibles y extender subsidios de salud, ya que sus propios hijos enfrentaron dificultades para residir en Miami debido al costo de vida.

Elliot Rodriguez se lanzó a la vida política y busca ser el candidato demócrata por el Distrito 27 de Florida Instagram: Elliot Rodriguez

Salazar vs. Rodriguez y la inmigración

El debate sobre la inmigración también separa a ambos candidatos. Aunque Salazar busca una vía de solución mediante su Ley de Dignidad, Rodriguez critica dicha propuesta por considerarla ineficaz. “La Ley de Dignidad no tiene posibilidad de aprobarse y no resulta digna para millones de inmigrantes que están aquí, trabajando duro, contribuyendo, a quienes se les debe ofrecer una vía para obtener la ciudadanía”, afirmó Rodriguez.

En el plano internacional, Rodriguez mantiene un pragmatismo particular respecto a Cuba. “Si pueden derrocar ese régimen, no me importa quién lo haga”, dijo según el Miami Herald, aunque aclaró que los cambios en la isla no solucionarán los problemas cotidianos de los residentes en Miami.