Empiezan por Broward: DeSantis aplicará una dura regla a condados de Florida que no colaboren a partir del 31 de julio

Ron DeSantis anunció que varios condados de Florida serán sometidos a auditorías locales debido a lo que calificó como un aumento “excesivo” en sus gastos. El gobernador advirtió que, si las autoridades locales no colaboran con el proceso, podrían enfrentar multas de varios miles de dólares.

El comunicado oficial de Ron DeSantis y Blaise Ingoglia

El gobernador de Florida informó la iniciativa en una conferencia de prensa en Fort Lauderdale. Allí, junto con el nuevo director financiero, Blaise Ingoglia, remarcó el uso de las auditorías para continuar con las políticas fiscales del estado.

“Aunque tenemos el segundo gasto per cápita más bajo del país, aunque hemos pagado cantidades récord de deuda estatal pendiente desde que soy gobernador, aunque hemos recortado impuestos, siempre queremos ser mejores. Así que ejecuté una orden para comenzar a realizar inspecciones y auditorías en los gobiernos locales, de condados y municipales”, comunicó el gobernador.

En tanto, Ingoglia reveló que las auditorías iniciarán a partir del 31 de julio con un equipo especial compuesto por auditores y personal calificado de diversas agencias estatales.

Qué pasará con los condados que no colaboren con las auditorias

En el caso de que los condados no cooperen con las autoridades locales, DeSantis anunció multas diarias de hasta US$1000 por cada elemento que no se cumpla en una solicitud.

Los municipios en Florida se enfrentan a multas diarias si no colaboran City of Weston

Como ejemplo, en el caso de que el estado solicite información sobre 100 puntos y el municipio no colabore, la multa diaria podría ascender a los US$100 mil.

“Si enviamos una carta a una ciudad y les decimos que nos den información sobre 100 cosas y no cumplen, cada artículo individual sería una multa diaria de mil, lo que en total serían unos US$100 mil por cada jornada“, informó el gobernador de Florida.

DeSantis también contempla la retención de fondos a los municipios que no cumplan Rebecca Blackwell - AP

DeSantis también contempla la retención de fondos a los municipios que no cumplan. En ese sentido, remarcó que el estado no otorgaría dinero a entidades que demostraron no ser “buenos administradores” con los fondos existentes.

Cuál es el condado que tendrá la primera auditoría

Broward será el primer condado sometido a una auditoría estatal. De acuerdo con el gobernador, hubo una serie de gastos que deben estudiarse de manera “minuciosa”.

Broward tendrá la primera inspección estatal por algunos gastos excesivos Flickr/City of Weston, Florida

“El gobierno de su condado ha aumentado la carga impositiva en 450 millones de dólares, además de las recaudaciones ad valorem, lo que representa un aumento cercano al 50% solo desde 2020. Incluso gastaron 800 mil dólares para el Rose Bowl. El administrador del condado gana casi medio millón de dólares al año. Hay muchas cosas que realmente merecen un análisis minucioso“, afirmó DeSantis en la conferencia de prensa.

Después de Broward, otros 15 condados serán sometidos a inspecciones. Entre ellos: Gainesville, Miami-Dade y Palm Beach. Las notificaciones se darán a conocer en los próximos días, informaron fuentes oficiales del estado.

Palm Beach también podría enfrentarse a una auditoría en las próximas semanas Foto Facebook The City of West Palm Beach

“Haremos otro anuncio más tarde hoy y durante el resto de esta semana y la próxima habrá más, pero creo que probablemente serán de 10 a 15 condados y municipios que recibirán las inspecciones in situ", comunicó el gobernador.