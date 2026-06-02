I-485 ante Uscis en Florida: cómo solicitar el permiso de trabajo mientras aguardas la green card

Las personas que viven en Florida y presentaron una solicitud de ajuste de estatus ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) pueden pedir un permiso de trabajo mientras esperan la resolución de su green card. El trámite es para quienes tienen un formulario I-485 pendiente y cumplen con los requisitos.

Qué categoría del I-765 debe seleccionar quien tiene un I-485 pendiente

Para acceder al permiso laboral es necesario completar el I-765, formulario con el que Uscis emite el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés). La gestión puede realizarse de manera simultánea con la solicitud de residencia o una vez iniciado el expediente migratorio.

Algunos extranjeros que están en Estados Unidos pueden solicitar un Documento de Autorización de Empleo Freepik/Uscis

Los migrantes que presentan el permiso de trabajo después de haber enviado el I-485 deben adjuntar una copia del formulario I-797C, que acredita que el trámite de ajuste de estatus continúa en proceso.

De acuerdo con la información oficial, al completar la solicitud de autorización de empleo, el organismo migratorio exige:

Indicar la categoría de elegibilidad correspondiente : en el caso de quienes esperan una decisión sobre su residencia permanente, debe consignarse la categoría (c)(9) .

: en el caso de quienes esperan una decisión sobre su residencia permanente, . Presentar la solicitud : se puede crear una cuenta de Uscis para enviar el formulario digitalmente. También existe la posibilidad de enviarlo en formato impreso por correo postal.

: se puede crear una cuenta de Uscis para enviar el formulario digitalmente. También existe la posibilidad de enviarlo en formato impreso por correo postal. Pagar la tarifa correspondiente: cada formulario tiene un costo por su presentación, el cual se puede encontrar en el sitio oficial de la agencia.

El organismo permite iniciar el trámite en cualquier momento mientras el expediente migratorio permanezca abierto. Esto significa que no es obligatorio presentar ambos formularios (I-485 e I-765) el mismo día.

Los tiempos de procesamiento pueden variar según el tipo de caso y la oficina encargada de la revisión. En términos generales, los expedientes vinculados al ajuste de estatus suelen resolverse en un período cercano a los nueve meses.

El formulario I-765 es la herramienta para obtener un permiso de trabajo Archivo

Cuánto cuesta solicitar el permiso de trabajo

De acuerdo con la calculadora de tarifas del Uscis, el costo de solicitar el permiso de trabajo varía según la categoría de elegibilidad, el método de presentación y la fecha en que se iniciaron otros trámites migratorios como el ajuste de estatus:

Para la mayoría de los solicitantes iniciales o de renovación, las tarifas son:

Presentación en línea: US$470 .

. Presentación en papel: US$520.

Si la persona tramita su residencia permanente, el valor depende de cuándo presentó la solicitud:

Después del 1° de abril de 2024: deben pagar una tarifa reducida de US$260 (ya sea en línea o por correo), siempre que su I-485 siga pendiente.

(ya sea en línea o por correo), siempre que su I-485 siga pendiente. Entre el 30 de julio de 2007 y el 31 de marzo de 2024: si la persona pagó la tarifa del I-485 en ese período, está exenta del pago.

Para trámites por correo, el Uscis ya no acepta cheques personales o de negocios, ni giros postales, a menos que califique para una exención. Se debe usar el formulario G-1450 para tarjetas de crédito/débito o el G-1650 para transacciones ACH.

El organismo rechazará cualquier formulario que no esté debidamente firmado, lo que podría obligar a reiniciar el trámite.

Qué y cómo pagar un formulario de Uscis

Qué deben hacer los residentes de Florida si cambian de domicilio

Las personas que viven en Florida y tienen trámites pendientes con Uscis están obligadas a informar cualquier cambio de dirección dentro de los diez días posteriores a la mudanza. La actualización se realiza mediante el formulario AR-11, que puede completarse por internet a través de la plataforma oficial de Uscis. El organismo recomienda utilizar esta modalidad para agilizar la modificación de datos personales.

También aconseja informar la nueva dirección al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS), especialmente cuando se espera la entrega de documentos físicos como la tarjeta de autorización de empleo.

La falta de actualización del domicilio puede provocar que notificaciones, citaciones o documentos migratorios sean enviados a una dirección incorrecta. En algunos casos, la pérdida de correspondencia puede generar retrasos en el procesamiento del expediente o la necesidad de repetir determinados trámites.