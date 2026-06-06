La ley HB 991 que complicaría a los conductores migrantes con licencia en Florida: la firmó Ron DeSantis

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó la ley HB 991, una iniciativa que introduce cambios en los procedimientos de identificación estatal y en los mecanismos de verificación de ciudadanía. La normativa forma parte de un paquete de modificaciones relacionadas con la administración electoral y comenzará a aplicarse de manera gradual a partir de 2027.

Qué cambios introduce la ley HB 991 en las licencias de Florida

Uno de los aspectos centrales de la legislación establece que las licencias de conducir y las tarjetas de identificación emitidas por el estado deberán incluir información sobre la condición de ciudadanía de cada titular. La disposición alcanzará tanto a quienes tramiten documentos nuevos como a quienes soliciten renovaciones o duplicados.

La legislación HB 991 introduce una reforma integral al sistema de Florida, centrada en la validación estricta de la ciudadanía estadounidense para obtener documentos oficiales Imagen realizada con IA

Según el texto aprobado, las personas que no tienen ciudadanía estadounidense tendrán la marca “NC” en sus identificaciones, que corresponde a “Not a Citizen” (en español, “no ciudadano”). Esta medida también abarcará a residentes que se encuentren legalmente en el país norteamericano.

Los permisos y las identificaciones actualmente vigentes mantendrán su validez hasta su fecha de vencimiento. Por esa razón, los titulares no deberán reemplazar sus documentos de manera inmediata cuando la norma entre en funcionamiento.

La implementación del sistema se realizará durante los procesos habituales de emisión documental. Cada nueva solicitud, renovación o reposición deberá ajustarse a los requisitos establecidos por la legislación estatal.

Relación entre la nueva ley de Florida y el sistema electoral

La ley también contempla una mayor coordinación entre organismos públicos para verificar información relacionada con la ciudadanía de los residentes. Entre los cambios previstos figura el intercambio de datos entre las autoridades electorales y el Departamento de Seguridad Vial de Florida.

El objetivo planteado por los impulsores de la norma es reforzar los mecanismos de validación de elegibilidad para votar y actualizar los registros gubernamentales mediante procesos de verificación cruzada. Dentro de ese marco, la reforma busca incorporar controles adicionales para la emisión de documentos oficiales y para la administración de los padrones electorales del estado.

A partir de 2027, todas las licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales deberán mostrar explícitamente si el titular es ciudadano estadounidense o migrante Pexels - Pexels

Reacciones entre funcionarios y residentes de Florida por la ley HB 991

La normativa generó distintas posturas entre funcionarios y sectores de la comunidad migrante. Algunos residentes expresaron inquietud por las posibles consecuencias que podría tener la inclusión del estatus de ciudadanía en documentos de uso cotidiano.

“No sé si debería figurar en el permiso de conducir. No creo que uno deba tener que decir que no es ciudadano”, señaló Nicholas Díaz, residente de Florida, a CBS News.

Por otra parte, funcionarios encargados de aplicar la medida sostienen que la incorporación de esta información representa una herramienta adicional para corroborar identidades y mantener actualizados los registros estatales.

Demandas judiciales y fechas de entrada en vigor

Según lo retomado por CBS News, la legislación ya enfrenta cuestionamientos en los tribunales federales. Dos demandas presentadas en Florida sostienen que algunos de los nuevos requisitos podrían entrar en conflicto con protecciones constitucionales vinculadas a la libertad de expresión y la igualdad ante la ley.

Mientras esos procesos avanzan, el calendario previsto por el estado mantiene la entrada en vigor de distintos apartados de la reforma para enero de 2027. Las disposiciones relacionadas con la identificación de ciudadanía en licencias deberán completarse antes de julio de ese mismo año.