Nueva York abre inscripciones para capacitarse en energía nuclear y acceder a empleos en el sector

El gobierno de Kathy Hochul inició un proceso para formar trabajadores en el área de energía nuclear en Nueva York. Como parte de la estrategia denominada NextGen Nuclear New York, el plan contempla la distribución de 40 millones de dólares en programas de capacitación para generar más empleo en el sector.

Hochul destina fondos a la capacitación en energía nuclear en Nueva York

Según informó la Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés), se abrió la convocatoria a las instituciones capaces de llevar adelante la formación en el estado. Los fondos se asignarán en un periodo de cuatro años a escuelas secundarias técnicas, colegios comunitarios, universidades y asociaciones de comercio.

El programa de Hochul para impulsar los empleos en el sector de la energía nuclear en Nueva York Instagram @govkathyhochul

Más allá de los estudiantes de las instituciones, los sindicatos, fabricantes, organizaciones y pueblos indígenas o tribales con reconocimiento oficial pueden participar en esta iniciativa de Nueva York. El objetivo de la inversión consiste en fortalecer la reserva de talento en materia nuclear mediante la enseñanza, la experiencia práctica, las pasantías pagas y la ubicación de personas en puestos de construcción y operaciones.

La NYPA destacó que se llevará a cabo un seminario informativo en línea el próximo jueves 18 de junio para todas aquellas organizaciones que tengan interés en presentar una solicitud para adquirir estos fondos.

El proyecto de generación de energía en el norte de Nueva York

La iniciativa de capacitación se vincula con el objetivo de desarrollar al menos un gigavatio (GW) de capacidad nuclear en el norte de Nueva York. Según informó la oficina de la gobernadora Hochul, esta meta se integra en el plan de crear una base de fiabilidad de 5 GW de energía nuclear.

Al sumar los 3,4 GW de potencia nuclear que ya existen en el estado, el territorio contaría con un total de 8,4 GW de energía.

Cómo aplicar al programa de energía nuclear de Nueva York Unsplash

La NYPA indicó que, en octubre del año pasado, se emitieron solicitudes de información para identificar a comunidades y socios para el desarrollo de estos proyectos. La autoridad recibió respuestas de ocho comunidades del norte del estado, entre las que se encuentran los condados de Broome, Jefferson, Oswego, Schuyler, St. Lawrence y Wayne, además de la ciudad de Dunkirk y la entidad RED-Rochester.

Pasos a seguir para aplicar al programa de capacitación de energía nuclear de Nueva York

Los interesados en participar en los programas de financiamiento o de formación deben seguir una serie de pasos. El primero consiste en acceder al portal de adquisiciones (procurement webpage) de la NYPA, donde se encuentran disponibles las solicitudes.

El anuncio de Kathy Hochul sobre las pequeñas empresas de Nueva York

Para los proveedores de capacitación, el documento de referencia es el pedido de aplicaciones (RFA, por sus siglas en inglés), mientras que las empresas desarrolladoras deben revisar el pedido de calificaciones (RFQ, por sus siglas en inglés). Una vez allí, se deben completar los datos solicitados.

Todas las personas o entidades que tengan dudas técnicas pueden enviarlas a través de los portales de la oficina. Para una comunicación más directa, la autoridad puso a disposición el correo electrónico workforcedev@nypa.gov y el número de teléfono (914) 390-8009.

Para aquellos que buscan incorporarse como estudiantes, el proceso consiste en identificar a las organizaciones que ya tienen acuerdos con la NYPA. En la actualidad, el estado brinda soporte a más de 30 agrupaciones.

Empresas con interés en la industria de la energía nuclear en Nueva York

En cuanto a las obras, la NYPA informó que se recibieron respuestas de parte de 23 desarrolladores y socios potenciales. Entre las empresas que manifestaron interés se encuentran Accenture, AECOM, GE Hitachi Nuclear Energy, Holtec International, Rolls Royce SMR Limited, Terra Power y Westinghouse Electric Company.

Para avanzar en este proceso, la autoridad emitió un pedido de calificaciones para convocar compañías con experiencia en la construcción, operación o servicio de proyectos nucleares. Según informó el presidente y director ejecutivo de la NYPA, Justin E. Driscoll, estas acciones permitirán establecer una “hoja de ruta para construir la primera central nuclear nueva en el estado en una generación”.