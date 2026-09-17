Es oficial: avanza el “Super” El Niño y un fenómeno se fortalece en el Atlántico y podría avanzar hacia Florida

El Niño se fortalece mientras la temporada de huracanes del Atlántico mantiene una actividad inusualmente baja. Al 17 de septiembre, se registran cinco tormentas con nombre y ningún huracán, mientras se vigila Invest 98L, un área de baja presión ubicada a unos cientos de millas al este de Bermudas que tiene un 40% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical durante los próximos siete días y podría acercarse a Florida.

El Niño avanza mientras el Atlántico permanece tranquilo

La temporada de huracanes del Atlántico atraviesa uno de sus comienzos más lentos. Según FOX Weather, hasta el momento se registraron apenas cinco tormentas con nombre, sin huracanes ni huracanes mayores, mientras que el promedio habitual es alrededor de 14 tormentas con nombre, siete huracanes y tres huracanes mayores.

Satélite De La NOAA Sobre El Atlántico

La actividad reducida coincide con el fortalecimiento de un fenómeno climático que puede modificar las condiciones atmosféricas sobre las distintas cuencas oceánicas. Los pronósticos del medio señalan que podría transformarse en un evento de intensidad excepcional, conocido como “Super El Niño”, y potencialmente ubicarse entre los más fuertes registrados.

El Niño tiende a reducir la actividad tropical en el Atlántico porque favorece un incremento de la cizalladura del viento, una condición que puede dificultar la organización de los ciclones. En el Pacífico ocurre el efecto contrario, ya que las temperaturas oceánicas más elevadas asociadas al fenómeno pueden favorecer una mayor actividad.

Según el análisis de FOX Weather, ese patrón ya se manifestó durante este año en ambas cuencas. Mientras el Atlántico mantiene una actividad extraordinariamente baja, el Pacífico experimentó una temporada más activa.

Florida está bajo vigilancia por un sistema que avanza desde el Atlántico

En medio de este escenario apareció Invest 98L, un área ubicada en el Atlántico abierto que es observada por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) debido a su posible evolución tropical.

El sistema fue designado como Invest 98L el martes por la mañana y se encontraba a unas cientos de millas al este de Bermudas. El NHC elevó sus probabilidades de desarrollo a un nivel medio durante los siguientes siete días, mientras el sistema comenzaba a presentar una organización ligeramente mayor.

Invest 98L: el Centro Nacional de Huracanes ubicó esta perturbación subtropical al este de Bermudas NHC

A diferencia de muchas de las perturbaciones tropicales que aparecen durante esta época del año frente a las costas de África, 98L se encuentra en el Atlántico subtropical.

Esta zona está fuera de la denominada Región Principal de Desarrollo, o MDR, considerada el cinturón de formación de huracanes del Atlántico. Esa localización agrega incertidumbre sobre el futuro del sistema y constituye uno de los elementos que los especialistas siguen de cerca.

El NHC, en su discusión tropical del 17 de septiembre, describió además un escenario atmosférico activo en el Atlántico occidental. Un frente estacionario se extiende desde las proximidades de Bermudas hacia el oeste-suroeste hasta las Bahamas septentrionales, mientras una baja amplia en niveles superiores se ubica justo al este de las Bahamas del norte.

De acuerdo con el organismo, esa baja, combinada con un ambiente muy húmedo e inestable, favorecerá lluvias y tormentas eléctricas dispersas sobre buena parte de las aguas bajo vigilancia durante los próximos días, mientras el sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste, lo que mantiene la atención en Florida.

Los modelos no coinciden sobre el futuro de 98L en el Atlántico

El desarrollo de Invest 98L todavía está rodeado de incertidumbre. Los modelos de pronóstico basados en inteligencia artificial y los modelos meteorológicos tradicionales presentan escenarios muy diferentes sobre lo que podría ocurrir.

Qué Es El Niño

FOX Weather explicó que algunos modelos de inteligencia artificial proyectan una evolución mucho más agresiva y anticipan la posibilidad de que el sistema se fortalezca considerablemente. En cambio, los modelos tradicionales prácticamente no muestran desarrollo.

Esta diferencia impide establecer todavía una trayectoria o intensidad concreta. El sistema necesita permanecer varios días en el océano y desplazarse hacia el oeste, donde podría encontrar un ambiente más favorable para una verdadera organización tropical.

El especialista en huracanes de FOX Weather, Bryan Norcross, llamó particularmente la atención sobre Bermudas. “La gente de allí todavía debería mantenerlo bajo vigilancia para asegurarse de que no haga algo inesperado”, señaló.

Sin embargo, el mismo análisis remarca que no existe actualmente ninguna indicación de que 98L pueda representar una amenaza para Estados Unidos. Según el escenario planteado por el centro de pronósticos, cualquiera sea la forma que adopte, el sistema probablemente gire hacia el norte y se interne nuevamente en el Atlántico abierto, o permanezca durante varios días prácticamente estacionario.