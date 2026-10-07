Es oficial: DeSantis declara el estado de emergencia en 25 condados de Florida tras el avance de una tormenta tropical

La amenaza sobre la costa del golfo de México llevó a Florida a activar medidas de prevención antes de que una tormenta tropical alcance su máxima intensidad. El gobernador Ron DeSantis declaró el estado de emergencia en 25 condados mientras Isaias avanza.

Tormenta tropical Isaias: DeSantis activa la emergencia en 25 condados

El gobernador DeSantis firmó el 6 de octubre la Orden Ejecutiva 26-202, mediante la cual declaró el estado de emergencia en 25 condados ante los posibles efectos de la Depresión Tropical Nueve, luego denominada Isais, que se esperaba que se fortaleciera durante los días siguientes.

La Tormenta Tropical Isaias

La decisión fue adoptada como una medida preventiva para permitir el despliegue anticipado de recursos y preparar al estado ante un eventual impacto.

Según informó el gobierno de Florida en el comunicado oficial sobre la medida, los equipos del Sistema Estatal de Respuesta ante Emergencias (SERT, por sus siglas en inglés) comenzaron a movilizar recursos para las tareas de preparación y respuesta.

Entre los principales puntos de la declaración se destacan:

El sistema podría alcanzar la costa central del Golfo de México más adelante durante esta semana.

Se prevén posibles lluvias intensas, vientos fuertes, inundaciones costeras y tornados aislados en el norte de Florida.

Las lluvias recientes dejaron los suelos más saturados, lo que podría incrementar el riesgo de inundaciones repentinas.

El pronóstico del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) contempla un fortalecimiento considerable de Isaias antes de su llegada a la costa norte del golfo.

Cuáles son las zonas de Florida en emergencia por Isaias

Los 25 condados incluidos en la declaración de emergencia son:

Baker

Bay

Calhoun

Columbia

Dixie

Escambia

Franklin

Gadsden

Gilchrist

Gulf

Hamilton

Holmes

Jackson

Jefferson

Lafayette

Leon

Liberty

Madison

Okaloosa

Santa Rosa

Suwannee

Taylor

Walton

Wakulla

Washington

El Centro Nacional de Huracanes proyectó que la tormenta alcance vientos máximos de 110 mph (177 km/h) en aproximadamente 48 horas debido a las cálidas aguas del Golfo NHC

El gobierno estatal señaló que los recursos preparados incluyen generadores, combustible, barreras contra inundaciones, pallets de agua embotellada, alimentos no perecederos, baldes para inundaciones, lonas, sistemas Tiger Dam y bolsas de arena.

La intención es que estos elementos estén disponibles en las zonas estratégicas antes de que las condiciones meteorológicas puedan complicar las operaciones.

En el mismo comunicado, DeSantis explicó que la orden ejecutiva permitirá a la División de Manejo de Emergencias de Florida disponer anticipadamente de recursos fundamentales y garantizar que el estado esté preparado para responder.

El gobernador también instó a los residentes a aprovechar el tiempo previo al avance del sistema para revisar sus planes ante desastres y comprobar que sus kits de suministros para huracanes estén completos.

Alerta en Florida: Isaias podría alcanzar fuerza de huracán significativo

El ambiente meteorológico alrededor de Isaias resulta favorable para su intensificación.

El NHC señaló que la tormenta se encontraba sobre aguas muy cálidas, con temperaturas de entre 86°F (30°C) y 88°F (31°C), además de contar con abundante humedad en niveles profundos.

Satélite De La NOAA Sobre El Golfo De México

A partir de la información disponible, el NHC elevó su pronóstico de intensidad y proyectó que Isaias podría alcanzar un máximo de 110 millas por hora (177 km/h) en aproximadamente 48 horas, mientras se encuentre sobre la zona central del Golfo.

Después de ese pico previsto, la cizalladura vertical del viento aumentaría de manera marcada durante las últimas 24 horas antes de que el sistema llegue a la costa norte del Golfo. El organismo considera cada vez más probable que Isaias alcance la costa como un huracán significativo.

El pronóstico también contempla que, cerca del momento de tocar tierra, la interacción de Isaias con una vaguada contribuya a ampliar su campo de vientos.

Las características de la convección y el movimiento del sistema podrían provocar que la lluvia y los vientos afecten áreas alejadas del centro, especialmente hacia el sector oriental de la tormenta.

La secuencia prevista por el NHC contempla un fortalecimiento progresivo:

Para las próximas horas se estimaban vientos máximos de 40 millas por hora (64 km/h).

En 12 horas, de 60 millas por hora (97 km/h).

En 24 horas, de 75 millas por hora (121 km/h).

En 36 horas, de 90 millas por hora (145 km/h).

En 48 horas, un máximo de 110 millas por hora (177 km/h).

Luego, el pronóstico indica una disminución a 105 millas por hora (169 km/h) en 60 horas y a 85 millas por hora (137 km/h) en 72 horas, cuando el sistema ya se encontraría sobre tierra.