Ron DeSantis confirma el retiro de cámaras en autopistas de Florida y la fecha límite es el 30 de septiembre

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dispuso que las agencias policiales locales retiren en 30 días los lectores de placas de Flock Safety instalados en carreteras. El memorando del Departamento de Transporte (FDOT, por sus siglas en inglés) responde a preocupaciones sobre privacidad, mal uso de datos y vigilancia.

Qué se sabe del memorando en Florida que retira cámaras en autopistas

De acuerdo con el memorando EOM 26-01 del FDOT, quedan revocadas todas las aprobaciones para estos equipos en derechos de vía estatales.

para estos equipos en derechos de vía estatales. Según el mismo documento, si una agencia no retira los dispositivos en 30 días, el FDOT quitará los restantes .

. El FDOT también dejó de emitir nuevas autorizaciones de instalación.

Alcance en autopistas y calles de Florida

La orden incluye autopistas interestatales como la I-10 y la I-75.

Por su parte, la medida no alcanza de forma automática a calles municipales ni a caminos de condados , según información publicada en WCTV.

, según información publicada en WCTV. De acuerdo con NBC 6 South Florida, no es una prohibición general de la tecnología en el estado.

El memorando EOM 26-01 del FDOT incluye autopistas interestatales como la I-10 y la I-75 @GovRonDeSantis

Casos de mal uso de las cámaras y la respuesta de Flock

Uno de los casos de uso indebido ocurrió en Haines City , donde investigadores acusaron a un agente de consultar más de 700 veces datos del vehículo de su exesposa.

, donde investigadores acusaron a un agente de consultar datos del vehículo de su exesposa. Flock redujo de 30 a siete días la retención predeterminada de datos y hará obligatorio un código de caso en la mayoría de las consultas antes de fin de año.

la retención predeterminada de datos y hará obligatorio un código de caso en la mayoría de las consultas antes de fin de año. En Sumter County, una exdetective perdió su puesto y afrontó cargos por presunto uso indebido de Flock y otras bases.

En Haines City, investigadores acusaron a un agente de consultar más de 700 veces datos del vehículo de su exesposa Hernan Zenteno

Cómo rige la normativa en Florida

En principio, la orden afecta las carreteras bajo control del estado , como la I-10 y la I-75 .

, como la . En el caso de las cámaras en calles de ciudades o caminos de condados, no se retiran de forma automática .

. Cada ciudad o condado decide qué hace con esos equipos

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.