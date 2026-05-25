Comunicado oficial: el anuncio del Uscis para todos los migrantes que buscan ajustar su estatus en 2026

La posibilidad de obtener la residencia permanente sin salir de Estados Unidos tendrá nuevas restricciones a partir de una política anunciada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). El organismo migratorio informó que el ajuste de estatus volverá a considerarse un beneficio “extraordinario” y que, como regla general, los extranjeros que quieran acceder a una green card deberán realizar el trámite desde sus países de origen mediante el proceso consular tradicional.

Nueva guía del Uscis sobre ajuste de estatus y green card en 2026

En un comunicado oficial difundido el 22 de mayo, el Uscis anunció una nueva guía de política migratoria destinada a reforzar la interpretación histórica de la ley federal sobre el ajuste de estatus. El documento apunta especialmente a no inmigrantes con visas temporales, como estudiantes, trabajadores y turistas, aunque su aplicación concreta aún genera dudas.

El director del Uscis anticipó que van a revocar green cards aprobadas en el pasado

Según explicó la agencia, los oficiales deberán analizar cada caso individualmente y evaluar si realmente existen “circunstancias extraordinarias” que justifiquen conceder este alivio migratorio.

La decisión se apoya en un memorando del 21 de mayo de 2026, donde el organismo sostiene que el ajuste de estatus no fue creado para reemplazar el sistema ordinario de visas de inmigrante a través de consulados estadounidenses en el exterior.

El texto remarca que este beneficio constituye un acto discrecional y de “gracia administrativa”, por lo que no representa un derecho automático incluso para quienes cumplan requisitos de elegibilidad.

De acuerdo con el documento, el gobierno federal considera que la vía normal para obtener la residencia permanente es realizar el procedimiento desde fuera de Estados Unidos mediante el Departamento de Estado. En consecuencia, el ajuste dentro de Estados Unidos quedará reservado para situaciones excepcionales y será analizado con mayor rigurosidad.

Qué explicó el Uscis sobre el trámite consular para obtener la green card

El portavoz del Uscis, Zach Kahler, aseguró que la agencia busca volver a la intención original de la legislación migratoria. En el comunicado oficial, sostuvo que las personas que ingresan temporalmente al país norteamericano y luego buscan una green card deberán regresar a sus naciones para iniciar el proceso migratorio, salvo casos extraordinarios.

La nueva guía enfatiza que el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos es un acto discrecional del gobierno Imagen ilustrativa generada con IA

También indicó que la nueva política pretende evitar “vacíos legales” y reducir la cantidad de personas que permanecen ilegalmente en Estados Unidos después de recibir una negativa migratoria.

El funcionario agregó que el sistema de visas temporales fue diseñado para visitas limitadas y con objetivos específicos, no como una primera etapa hacia la residencia permanente. En ese sentido, mencionó especialmente a estudiantes internacionales, trabajadores temporales y turistas.

Además, el portavoz señaló que trasladar más casos hacia el procesamiento consular permitirá liberar recursos internos del Uscis para otras áreas prioritarias, entre ellas:

Solicitudes de naturalización;

Visas para víctimas de delitos violentos;

Trámites relacionados con la trata de personas;

Otros beneficios migratorios bajo jurisdicción de la agencia.

Factores que evaluará el Uscis antes de aprobar el ajuste de estatus

El nuevo lineamiento instruye a los oficiales a considerar toda la evidencia disponible para determinar si el solicitante merece una decisión favorable. El memorando enumera distintos elementos que pueden jugar en contra del migrante durante el análisis del caso.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

Entre los factores negativos que podrán influir aparecen: