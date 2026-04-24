Hasta qué edad se puede renovar la licencia de conducir en Florida

En el estado de Florida no existe una edad máxima para dejar de renovar la licencia de conducir. La normativa estatal permite hacerlo indefinidamente, siempre y cuando el conductor cumpla con los requisitos vigentes del Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés).

Licencia de conducir en Florida: cuál es la edad límite para renovarla y qué dice el Flhsmv

El propio organismo señala en su portal oficial que la renovación es un trámite periódicamente obligatorio y no está condicionado a un límite de edad. Está ligado al cumplimiento de criterios:

La vigencia del documento.

Verificación de identidad del solicitante.

Condiciones médicas del conductor.

Ron DeSantis promulgó la ley HB 991 en Florida: las licencias de conducir mostrarán el estatus de ciudadanía desde 2027 Imagen ilustrativa generada con IA

Sin embargo, lo que sí tiene algunas características diferentes en la renovación es la frecuencia; todo depende de la edad del automovilista. Para las personas de 79 años o menos, la licencia de conducir Clase E debe renovarse cada ocho años, según el Flhsmv.

Mientras que, a partir de los 80 años, el periodo de vigencia se reduce y la renovación debe realizarse cada seis años. Se trata de una medida establecida por el gobierno estatal para reforzar la evaluación periódica de los conductores mayores.

Por otro lado, el estado permite iniciar el proceso de renovación hasta 18 meses antes de la fecha de vencimiento. Así, se les facilita a todos los floridanos mantener la licencia vigente sin interrupciones.

Florida es uno de los estados con restricciones en licencias de conducir para migrantes indocumentados (Pexels/Kindel Media)

Conductores mayores de 80 años en Florida: requisito obligatorio para renovar la licencia

Para los conductores de 80 años o más, la ley de Florida establece un requisito adicional obligatorio: aprobar un examen de la vista como condición para renovar la licencia.

Este examen puede realizarse en un centro de licencias o a través de un médico autorizado por la agencia gubernamental. Además, debe cumplir con los estándares mínimos de visión definidos por el estado, como una agudeza visual adecuada para conducir de forma segura.

En caso de detectarse problemas visuales, el solicitante puede requerir evaluaciones médicas adicionales o presentar formularios oficiales antes de completar la renovación. El objetivo es que el Flhsmv compruebe que su vista está en buenas condiciones.

Para sacar una licencia por primera vez es necesario pasar el examen de conducción (Freepik)

Cómo renovar la licencia de conducir en Florida online y quiénes pueden hacerlo

El proceso de renovación puede realizarse en línea, por correo o en persona. Todo depende de si el conductor cumple con los criterios de elegibilidad definidos por la autoridad estatal; por ejemplo, no haber cambiado datos importantes o no requerir una nueva fotografía.

El Flhsmv detalla en su portal web que muchos conductores pueden completar el trámite digitalmente a través de su sitio oficial.

Un aspecto importante a destacar es que, a diferencia de los conductores de mayor edad, las personas menores de 80 años no están obligadas a presentar un examen de la vista en cada renovación.

Sin embargo, el estado puede solicitar evaluaciones adicionales si existen antecedentes médicos o reportes que lo justifiquen dentro del sistema de revisión médica. La finalidad es garantizar que el automovilista está facultado para conducir y no causar daños tanto en su integridad como en la de su entorno.