Licencias de conducir en Florida: por qué el DMV está tan lento y qué se puede hacer

Las oficinas de recaudadores de impuestos de Florida reportaron demoras y caídas del sistema ORION, utilizado para procesar licencias de conducir y otros trámites vehiculares. El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida reconoció los problemas de rendimiento y pidió a los usuarios utilizar los canales oficiales para reportar inconvenientes.

Cuánto pueden demorar los trámites del DMV en Florida

El miércoles 27 de mayo, varios recaudadores de impuestos expresaron su frustración con ORION. La plataforma estatal generó retrasos y cierres temporales de atención, con impacto en usuarios que necesitaban completar trámites urgentes.

Los recaudadores de impuestos denunciaron que el sistema del Flhsmv de Florida tiene demoras de más de tres horas, cuando el tiempo de espera oficial es de 20 minutos Flhsmv - Flhsmv

De acuerdo con un mensaje del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés), los ciudadanos enfrentan esperas que superan las tres horas, cuando lo normal es que el servicio tome 20 minutos o menos.

“Nuestros equipos monitorean activamente la situación y trabajan para su resolución definitiva. Sabemos lo importante que es un servicio confiable para nuestras comunidades y agradecemos su paciencia mientras resolvemos estos problemas”, expresaron las autoridades, según informó WFLA.

Qué hacer con los casos de licencias pendientes en Florida

Entre otras acciones, el Flhsmv gestiona los trámites de licencias de conducir en Florida, y es por eso que los solicitantes fueron algunos de los ciudadanos más afectados por las fallas.

En los casos de licencias pendientes o trámites demorados, las autoridades pidieron paciencia mientras se trabaja en una resolución completa del sistema.

El recaudador de Polk recomendó que los usuarios comuniquen sus quejas directamente al Flhsmv, ya que las oficinas locales no controlan ORION ni el cronograma de solución del sistema. A su vez, se pueden enviar quejas por problemas de servicio de las siguientes maneras:

Llamar al Flhsmv al (850) 617-2000 .

. Completar un formulario de correo electrónico en el sitio web oficial.

Qué dijeron los recaudadores de impuestos sobre las fallas de ORION

La primera en expresar las frustraciones de los ciudadanos fue la recaudadora de impuestos Millan, quien criticó al Flhsmv. “Estos sistemas y su fiabilidad están fuera del control de las oficinas locales. Pero son nuestros empleados quienes atienden directamente a clientes frustrados, con poca información que ofrecer más allá de avisos de que el estado soluciona el problema y que se proporcionarán actualizaciones cuando estén disponibles“, expresó.

Luego, el recaudador Tedder se sumó a la polémica y sostuvo que las oficinas de su condado enfrentaron “numerosos problemas” al procesar los trámites, que incluso llevaron a suspender ciertos casos.

“La falta de fiabilidad de este sistema ha mermado nuestra capacidad para atender a nuestros ciudadanos como están acostumbrados”, indicó. Luego, instó al Flhsmv a resolver el problema cuanto antes.

“Hago un llamado a la Flhsmv para que busque soluciones y asuma la responsabilidad por el impacto que este problema tiene en las personas que necesitan ayuda. Como conservador, me uno a otros en el llamado a un gobierno más reducido. Pero, ¿acaso el Estado no debería centrarse en un gobierno que funcione?“, preguntó.

El comunicado del Flhsmv tras los tiempos de espera extendidos en el sistema ORION Flhsmv

El sistema, que tuvo sus primeras pruebas entre 2023 y 2024, fue implementado gradualmente a finales de 2025 y 2026 por el Flhsmv. En principio, ORION fue lanzado como una “modernización” para rediseñar los trámites de licencias de conducir y vehículos, según el anuncio oficial.

El objetivo era optimizar los procesos de trabajo del departamento, mejorar las medidas de seguridad para las fuerzas del orden y agilizar la interacción con los usuarios. Sin embargo, en la práctica se mostró deficiente, de acuerdo con las autoridades.

Además de Tedder y Millan, otros funcionarios se quejaron por el funcionamiento. “Estoy frustrado. No es la primera vez. Después de hablar con otros recaudadores de impuestos del estado sobre su frustración, llegamos a un punto en el que, al menos yo, decidí alzar la voz”, expresó Mike Fassano, del condado de Pasco, según Spectrum News.

El recaudador de impuestos de Pinellas, Adam Ross, también cuestionó la implementación de ORION. “No nos dicen cuál es el problema porque creo que ni ellos mismos lo saben, pero tienen que abordarlo con la gente, con los clientes, con el estado de Florida”, reclamó.