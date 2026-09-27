Es ley: Florida cambia la privacidad de los trámites del DMV desde el 1° de octubre para licencias, ID y registros

Desde el 1° de octubre de 2026, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) aplicará nuevas reglas que afectan la privacidad de la información en los trámites de licencias de conducir, identificaciones y registros. La normativa exime las direcciones de correo electrónico de los registros públicos, con el objetivo de prevenir el robo de identidad y el acoso comercial.

Qué cambia con la ley SB 490 de Florida desde octubre 2026

La ley SB 490 modifica el apartado 119.0712 de los Estatutos de Florida para ampliar la exención de registros públicos sobre los correos electrónicos recolectados por el Flhsmv.

La ley que entra en vigor el 1° de octubre en Florida amplía la exención de registros públicos sobre los correos electrónicos recolectados por el Flhsmv Imagen ilustrativa generada con IA

La medida está directamente vinculada al SB 488, que autoriza al Departamento a enviar notificaciones y órdenes electrónicas en lugar de utilizar el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés).

Anteriormente, la protección de registros públicos aplicaba únicamente a las direcciones de correo electrónico recopiladas de forma directa para enviar avisos de renovación.

Ahora, la exención se amplía para proteger todas las direcciones de correo electrónico recolectadas como método general de notificación, lo que elimina la limitación exclusiva a avisos de renovación.

Además, la disposición crea una exención específica de registros públicos para los correos electrónicos recolectados y utilizados en avisos de renovación de títulos y gravámenes de embarcaciones.

El proyecto fue aprobado en el Senado por 36 votos a favor y dos en contra, y tuvo un apoyo aún más notable en la Cámara de Representantes, donde recibió la aprobación por unanimidad con 110 votos a favor y ninguno en contra.

La exención de registros públicos se aplicará en Florida desde el 1° de octubre para los trámites de licencias de conducir, tarjetas de identificación y registros de vehículos de motor, entre otros Imagen generada con Inteligencia Artifici

Qué trámites del Flhsmv quedan alcanzados por la nueva protección de correos electrónicos

De acuerdo con el texto legislativo, la protección aplica a los correos electrónicos vinculados a los siguientes trámites del Flhsmv:

Licencias de conducir .

. Tarjetas de identificación (ID cards).

(ID cards). Registros de vehículos de motor .

. Registros de embarcaciones .

. Notificaciones u órdenes oficiales, incluidas las resoluciones para revocar, cancelar o suspender licencias de conducir.

Para aprobar la ley, la Legislatura de Florida determinó que las direcciones de correo electrónico son identificadores únicos que, combinados con otra información personal identificable, pueden ser utilizados para robo de identidad, estafas a consumidores, spam/solicitudes no deseadas y contactos invasivos.

La exención de registros públicos aplica de forma retroactiva a las direcciones de correo recolectadas con anterioridad.

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SB 490 en Florida: cuándo entra en vigor y cómo se vincula con la SB 488

La medida entrará en vigor el 1° de octubre de 2026 debido a que está condicionada a la fecha de vigencia de la SB 488. Esta disposición permite al Flhsmv recopilar y utilizar direcciones de correo electrónico para enviar avisos de renovación y notificaciones de cancelación, suspensión o revocación de licencias, siempre que el usuario lo autorice.

Entre otros efectos, la SB 488 también define formalmente el término “licencia de conducir o tarjeta de identificación Real ID” conforme a las regulaciones federales, y eleva de 500 a 2000 dólares el monto estimado de los daños a la propiedad que obliga a un conductor involucrado en un choque a notificar inmediatamente a las autoridades policiales.

Conforme a la Ley de Revisión Sunset del Gobierno Abierto, la exención introducida por la SB 490 quedará derogada el 2 de octubre de 2031, a menos que la Legislatura la revise y la ratifique previamente mediante una nueva ley.