Es oficial: Florida ya aprobó el próximo cambio para las licencias y comenzará a aplicarse en 2027

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó un importante cambio en algunas de las licencias de conducir. A partir de 2027, deberán incluir el estatus de ciudadanía del titular. El requisito se aplicará durante la emisión inicial, renovación o sustitución del documento para quienes califiquen. Además, el texto aclara que el departamento estatal no cobrará cargos por actualizar esta documentación si el usuario notifica oportunamente su naturalización.

Qué cambiará con las licencias de Florida desde 2027 por la HB 991

El Estatuto de Florida 322.034 fue establecido este año tras la firma del gobernador DeSantis y determina los requisitos para la designación del estado legal de ciudadanía en las licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por el estado.

En Florida, el cambio se aplicará durante la emisión inicial, renovación o sustitución de la licencia de conducir Imagen generada con Inteligencia Artifici

A más tardar el 1° de julio de 2027, las licencias de conducir o tarjetas de identificación de Florida que se emitan a solicitantes calificados que sean ciudadanos de Estados Unidos (según conste registrado en el sistema) deberán incluir su estado legal de ciudadanía.

Quiénes deberán tener la ciudadanía indicada en su licencia de Florida

El texto oficial de la norma establece que la designación de la ciudadanía se agregará al momento de realizar una nueva emisión, renovación o reemplazo de la licencia de conducir.

Asimismo, el departamento debe emitir la renovación o el reemplazo del documento sin costo alguno si el titular actualiza oportunamente su estado legal tras convertirse en ciudadano de EE.UU., tal como lo exige el Estatuto 322.19.

La disposición forma parte de la HB 991, una reforma electoral más amplia que modifica los mecanismos estatales de verificación de la ciudadanía y utiliza información del sistema de licencias para determinados procesos electorales.

Los solicitantes extranjeros bajo la categoría de no inmigrante pueden solicitar la renovación, reemplazo o emisión por primera vez de una licencia de conducir en Florida Fotomontaje con IA

A principios de año, en una medida similar, el Departamento de Seguridad de Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) anunció que dejaría de aplicar en idioma español las pruebas de conocimientos para el examen de manejo. A partir de la entrada en vigor de la medida, quienes busquen obtener la licencia solo pueden presentar los exámenes en inglés.

Actualmente, los solicitantes extranjeros bajo la categoría de no inmigrante pueden solicitar la renovación, reemplazo o emisión por primera vez de una licencia de conducir o tarjeta de identificación. Para ello, las autoridades deben poder verificar su estatus y el solicitante debe cumplir con los controles correspondientes, según el sitio web del Flhsmv.

HB 991 en Florida: argumentos oficiales y críticas a la nueva ley

El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, aseguró que “se trata de modernización, seguridad y de garantizar que los sistemas reflejen información precisa y verificada en todo momento”.

“La inclusión del estatus legal en la identificación representa un paso significativo hacia una mayor transparencia y responsabilidad en los registros gubernamentales”, agregó.

A pesar de esta versión, la sanción de la norma recibió críticas. Uno de los principales políticos que expresó su rechazo fue el senador estatal Shevrin Jones, demócrata, quien votó en contra. En su descargo, señaló que el estado ya había eliminado las identificaciones estudiantiles de la lista de formas aceptables para votar porque no indicaban la ciudadanía.

Son migrantes, fueron a sacar su licencia de conducir y el ICE los esperaba para detenerlos

Thomas Kennedy, analista político de la Coalición de Inmigrantes de Florida, calificó la medida como “una invasión a la privacidad” y manifestó su preocupación por el impacto. “Piense en las situaciones cotidianas en las que utiliza una identificación, ya sea para ir a un restaurante, un bar, el cine o cualquier trámite administrativo”, expresó, citado por Wink News.

Por su parte, Laura Rosa Rodríguez, venezolana en EE.UU., expresó su inquietud por cómo podría afectar este cambio a sus interacciones en la oficina de licencias. “¿Qué pasa si un policía me detiene y ve que no soy ciudadana? Eso podría cambiar la forma en que me tratan. Es preocupante", advirtió.

Junto con las manifestaciones de rechazo, la Liga de Mujeres Votantes de Florida, Common Cause, Florida Rising, la Coalición de Inmigrantes de Florida, la Federación Hispana y UnidosUS presentaron una demanda contra la HB 991.

Los firmantes alegaron que las disposiciones impugnadas sobre la prueba documental de ciudadanía vulneran derechos protegidos por la Primera y la Decimocuarta Enmienda.