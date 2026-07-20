Cuenta oficial: cuántos días le quedan a Ron DeSantis como gobernador de Florida

A partir del 17 de julio, a Ron DeSantis le restan exactamente 172 días al frente del gobierno de Florida. Su salida del cargo está prevista para el martes 5 de enero de 2027, fecha establecida por la Constitución estatal para el inicio del mandato del gobernador electo tras los comicios de noviembre.

¿Cuándo comenzó y cuándo termina el mandato de Ron DeSantis?

DeSantis asumió la gobernación el 8 de enero de 2019, después de imponerse en las elecciones estatales de 2018. Cuatro años más tarde logró un segundo triunfo electoral, lo que le permitió iniciar un nuevo período en enero de 2023.

Ron DeSantis reveló su postura sobre los límites de mandato en el Congreso

Su administración finalizará oficialmente el 5 de enero de 2027, cuando se concrete el traspaso de mando al nuevo gobernador elegido en las elecciones del 3 de noviembre. De esa manera habrá permanecido ocho años consecutivos al frente del Ejecutivo estatal.

La fecha de finalización no depende de una decisión política, sino del calendario previsto en la Constitución de Florida. Este determina el inicio y la conclusión de cada mandato gubernamental.

Qué establece la Constitución de Florida sobre la reelección

De acuerdo con la Constitución de Florida, específicamente en su Artículo IV, Sección 5, el gobernador es elegido para un término de cuatro años. Su mandato comienza el primer martes después del primer lunes de enero del año posterior a la elección.

La ley estatal prohíbe que una persona sea elegida para un tercer mandato consecutivo. La norma establece explícitamente que ninguna persona que haya servido (o que habría servido de no haber renunciado) como gobernador o gobernador interino por más de seis años en dos mandatos consecutivos puede ser elegida para el período siguiente.

El límite se aplica únicamente a periodos consecutivos. Esto significa que, en el caso actual de Ron DeSantis, no puede participar para la reelección inmediata, pero la normativa no le impide volver a postularse en el futuro tras haber permanecido fuera del cargo durante al menos un mandato completo.

Byron Donalds y Paul Renner son dos de los nombres republicanos más fuertes para las elecciones a gobernador de Florida X Byron Donalds/FLgov/ X Paul Renner

Cuándo serán las elecciones para elegir al próximo gobernador de Florida

El proceso electoral para definir al sucesor de DeSantis se desarrollará en dos instancias:

Elecciones primarias : programadas para el 18 de agosto ; en esta instancia, cada fuerza política elegirá a su candidato.

: programadas para el ; en esta instancia, cada fuerza política elegirá a su candidato. Comicios generales: el 3 de noviembre los votantes decidirán quién ocupará la gobernación durante los siguientes cuatro años.

La persona elegida asumirá funciones el 5 de enero de 2027. De acuerdo con la lista oficial de candidatos calificados, en la primaria republicana participan:

Jay Collins.

Byron Donalds.

James Fishback.

Jim Holcomb.

Arthur McCaffrey.

Daniel Nokovich.

Paul Renner.

Rachel Rodríguez.

James Shaw.

Caneste Succe.

Bobby Williams.

En la primaria demócrata participan:

Evelyn Castillo-Bach.

Thomas Fernández.

Dayna Foster.

David Jolly.

Dotie Joseph.

Stephann Norman.

En la elección general, los aspirantes a gobernador deben formar una candidatura conjunta con un vicegobernador. De esta manera, los electores emiten un solo voto por ambos.

La competencia interna del Partido Republicano muestra una tendencia favorable para el congresista Byron Donalds; David Jolly es el favorito en el Partido Demócrata Fotomontaje realizado con IA // Fotos: X de Donalds y Jolly

Qué dicen las últimas encuestas sobre las generales en Florida

Una encuesta de Change Research realizada entre el 9 y el 11 de julio planteó un posible enfrentamiento entre David Jolly y Byron Donalds antes de las primarias.

Entre 1004 votantes probables, Jolly obtuvo un 46% de apoyo, Donalds un 40% y el 14% permaneció indeciso. El estudio fue realizado para Freedom Project USA y tuvo un margen de error de 2,8 puntos porcentuales.

La misma medición ubicó a Donalds al frente de la interna republicana con un 38%, seguido por Jay Collins con un 16%, James Fishback con un 12% y Paul Renner con un 3%. Otro 27% no había definido su voto.

Los resultados corresponden a escenarios hipotéticos previos a las primarias del 18 de agosto y no significan que Jolly y Donalds ya sean los candidatos de sus partidos.