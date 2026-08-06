Es venezolana con TPS y cuenta su calvario tras ser detenida por el ICE en el aeropuerto de Fort Lauderdale

Claudia Carolina Rodríguez Caglianone, una venezolana con un caso de asilo abierto, recuperó la libertad después de permanecer casi tres semanas bajo custodia migratoria en el sur de Florida. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) la interceptaron en el aeropuerto de Fort Lauderdale antes de un vuelo hacia Carolina del Norte.

Cómo fue la detención de Claudia Rodríguez a manos del ICE en Florida

Según informó Miami Herald, Rodríguez ingresó a EE.UU. en 2017 con una visa de turista, solicitó asilo dentro de los seis meses posteriores y obtuvo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) en 2023.

Su trámite continúa pendiente y todavía espera una fecha para comparecer ante un tribunal migratorio.

La futbolista venezolana afirmó que pasó ocho días sin ducharse ni cambiarse de ropa en la oficina de Miramar gofundme

Univision precisó que el ICE la arrestó el 17 de julio, después de que superó los controles de seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) antes de abordar un vuelo.

Su primo, Gabriel Domínguez, afirmó que los agentes la interceptaron en la puerta de embarque del aeropuerto y le dijeron que estaba en situación irregular, sin brindarle una explicación en ese momento.

Rodríguez recordó que dos oficiales se acercaron y le aseguraron que solo respondería algunas preguntas antes de regresar a su casa. Los agentes, en cambio, la trasladaron desde la terminal aérea hasta una oficina migratoria de Miramar.

La migrante venezolana denunció falta de higiene en la oficina del ICE

La venezolana permaneció ocho días en ese establecimiento. En su relato, recordó que compartió un espacio con decenas de mujeres, durmió en el piso y no pudo ducharse ni cambiarse de ropa durante ese período.

“Me sentí como un animal en un zoológico”, expresó durante una conferencia de prensa en la oficina de la representante demócrata Debbie Wasserman Schultz. Rodríguez también denunció que recibían alimentos vencidos y que, en algunas ocasiones, encontraban moho dentro de los envases.

La oficina de Miramar funciona como un centro de registro y no como un establecimiento preparado para estadías prolongadas. Las autoridades consiguieron una excepción que permite retener a personas durante un máximo de 72 horas, en lugar de las 12 habituales, pero Rodríguez permaneció allí durante ocho días.

Wasserman Schultz cuestionó ese plazo después de visitar por sorpresa el Centro de Transición de Broward, en Pompano Beach. La legisladora respaldó el reclamo que llegó al Congreso por la futbolista venezolana y sostuvo que la oficina de Miramar no debía operar como un centro de detención.

Claudia Rodríguez denunció falta de atención médica bajo custodia del ICE

El ICE trasladó después a Rodríguez al establecimiento de Pompano Beach. Allí pudo ducharse, aunque afirmó que las restricciones para hablar con familiares y abogados continuaron.

“Todavía nos trataban como criminales; no nos sentíamos normales”, señaló. La joven explicó que la falta de contacto con el exterior impedía que las personas bajo custodia comprendieran sus procesos y recibieran asistencia jurídica con rapidez.

Su testimonio también incluyó denuncias sobre la falta de atención médica en los centros de detención. Rodríguez afirmó que conoció a dos mujeres que perdieron sus embarazos y vinculó esos casos con el estrés, la angustia y la falta de recursos dentro de las instalaciones.

Además, recordó a una detenida con cáncer de mama que no podía acceder a sus sesiones de quimioterapia. Según explicó, las personas que necesitaban asistencia debían presentar solicitudes por escrito y podían esperar uno o dos días para obtener una respuesta, incluso ante cuadros que requerían atención inmediata.

Wasserman Schultz afirmó que ese relato contradecía la información que recibió de los responsables de los centros. La congresista señaló que los funcionarios le aseguraron que las personas bajo custodia contaban con consultas médicas periódicas, visitas de profesionales y tratamientos de quimioterapia.

La venezolana recuperó la libertad bajo fianza tras ser detenida por el ICE

Un juez concedió a Rodríguez una fianza de US$5000, según Univision. Su familia reunió el dinero el 3 de agosto y la joven salió del Centro de Transición de Broward antes de la audiencia prevista para el 5 de agosto.

Una jueza autorizó una fianza de US$5000 y la familia reunió el dinero para concretar su liberación Instagram @claudiarodria

WSVN 7 indicó que Rodríguez dejó el establecimiento con un monitor electrónico en el tobillo. La mujer expresó alivio por el reencuentro con su familia, pero manifestó temor ante la posibilidad de que los agentes vuelvan a detenerla.

“No me siento segura porque también escuché historias de personas que salieron y volvieron a llevárselas sin que hicieran nada”, afirmó. A pesar de esa inquietud, aseguró que conserva fortaleza y que continuará con su causa migratoria.

Wasserman Schultz vinculó el caso con la cancelación de las protecciones temporales para personas de Venezuela y Haití. “La reciente cancelación del TPS para haitianos y venezolanos no hace más que empeorar la situación”, expresó.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) presentó una versión diferente sobre su situación. En una declaración enviada al Miami Herald, un portavoz sostuvo que Rodríguez excedió el plazo autorizado por su visa y afirmó que un permiso de trabajo y una solicitud de asilo pendiente no otorgan por sí solos estatus migratorio legal.

La joven completó una maestría en la Universidad St. Thomas, en Miami Gardens, y antes fue capitana del equipo universitario de fútbol. Tras su liberación, expresó que considera a EE.UU. su hogar y prometió usar su caso para defender a quienes permanecen dentro de los centros migratorios.