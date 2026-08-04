El reclamo llegó al Congreso: el ICE liberó a futbolista venezolana con asilo pendiente en EE.UU. que viajaba a una final

La futbolista venezolana Claudia Rodríguez recuperó la libertad tras permanecer casi tres semanas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Florida. Su caso generó repercusión en Estados Unidos, motivó reclamos públicos y llegó hasta el Congreso, donde una legisladora cuestionó las condiciones de su detención.

Por qué el ICE detuvo a la futbolista venezolana

Rodríguez fue arrestada en el aeropuerto antes de viajar desde Florida hacia Carolina del Norte para disputar una final deportiva. Según su familia, tenía una solicitud de asilo pendiente y no registraba antecedentes penales.

Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.

De acuerdo con NBC 6 South Florida, el caso despertó el reclamo de familiares, amigos y dirigentes locales, quienes pidieron su liberación desde que comenzó la detención.

Durante su permanencia bajo custodia, varias personas realizaron manifestaciones frente a las instalaciones del ICE en Pompano Beach.

El tema incluso llegó al Congreso federal, ya que entre quienes respaldaron el reclamo estuvo la legisladora demócrata Debbie Wasserman Schultz, quien visitó el lugar donde permanecía detenida. “Claudia no tiene antecedentes penales. Su detención es inaceptable”, afirmó la legisladora después de reunirse con la deportista, según NBC.

La familia de la venezolana arrestada en Florida reclamó por las condiciones de detención

Gabriel Domínguez, primo de Rodríguez, explicó a NBC 6 South Florida que la futbolista ingresó legalmente a EE.UU. en 2017. Según indicó, presentó una solicitud de asilo y posteriormente obtuvo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) mientras esperaba la audiencia de su caso migratorio.

Además, el hombre aseguró que nunca tuvo problemas con la justicia y denunció las condiciones en las que permaneció alojada. De acuerdo con su testimonio, Rodríguez perdió alrededor de 15 libras (unos 6,8 kilos) de peso, durmió en el piso, compartió una celda con unas 75 personas y pasó varios días sin poder ducharse.

La futbolista ingresó legalmente a Estados Unidos en 2017, presentó una solicitud de asilo y posteriormente obtuvo el TPS Imagen creada con IA

Wasserman Schultz sostuvo además que la venezolana permaneció ocho días en un centro de transición que, según afirmó, no estaba preparado para alojar personas durante períodos prolongados.

Rodríguez es una deportista destacada y una estudiante con trayectoria académica. En 2025 obtuvo una maestría en Administración de Empresas en St. Thomas University y desde hace varios años reside en el sur de Florida.

Su primo afirmó al medio que la familia nunca dejó de insistir en que cumplía con las normas migratorias y pidió que las políticas no desplacen el trato humanitario hacia quienes mantienen causas legales pendientes.

Qué dijo el ICE tras la liberación de la futbolista venezolana

Tras la liberación, el ICE informó que entre el 1 y el 26 de julio detuvo a 5605 inmigrantes indocumentados en el área de Miami. Respecto de los ciudadanos venezolanos que habían recibido el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), la agencia recordó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) puso fin a esa protección para Venezuela en noviembre de 2025.

El DHS defendió la detención del ICE y recordó que el TPS ya no rige para Venezuela Facebook Venezuelan American Alliance - VAA - Facebook Venezuelan American Alliance - VAA

En una declaración enviada a NBC 6 South Florida, el organismo sostuvo que el TPS “nunca tuvo como objetivo convertirse en una amnistía de facto” y defendió la política migratoria impulsada por el gobierno de Donald Trump.