El ICE modifica las reglas de control sobre los migrantes liberados de los centros de detención

Mediante un memorando interno, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) anunció el cambio de una política que afecta a los migrantes liberados de las prisiones. Con esta modificación, ya no se informarán las muertes de quienes ya no estén bajo custodia, sino que solo se reportarán las que ocurran en los centros de detención.

Qué cambia con la nueva política del ICE sobre muertes de migrantes liberados de custodia

En medio de las críticas por la falta de atención médica en los centros de detención a nivel nacional, el ICE decidió eliminar el requisito de informar sobre las muertes de inmigrantes que ocurran dentro de los 30 días posteriores a su liberación de custodia. El director interino David Venturella informó, en un memorando interno citado por The Washington Post, que la agencia regresará a la práctica estándar.

El ICE ya no comunicará las muertes de migrantes recién liberados de la custodia federal Archivo

Ahora, se reportarán únicamente las muertes que sucedan mientras la persona esté físicamente bajo custodia federal. Al respecto, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) defendió la medida y la calificó de “sentido común”.

Asimismo, agregó que el ICE “no debería ser responsable” de monitorear o revisar casos de personas que mueren semanas después de haber sido liberadas.

El portavoz sostuvo también que las nuevas directrices mantienen su compromiso sobre la transparencia en la comunicación. “Esta política actualizada describe los procedimientos para la notificación, revisión e informe oportunos de las muertes ocurridas bajo custodia del ICE, incluyendo la notificación a los familiares, consulados, el Congreso y el público”, expresó.

Cómo funcionaba la regla de 30 días del ICE implementada durante el gobierno de Joe Biden

En 2021, bajo el gobierno de Joe Biden, Estados Unidos implementó el requisito de 30 días. El objetivo entonces era responsabilizar al ICE por los detenidos liberados con problemas médicos graves, según declaró Deborah Fleischaker, quien era jefa de gabinete interina de la agencia en ese momento.

Las duras condiciones del médico venezolano recién liberado por el ICE en Texas

“La política cambió para dejar claro que el ICE no debe liberar a personas simplemente para evitar muertes bajo custodia”, explicó Fleischaker.

En Estados Unidos, el Congreso exige al ICE que informe al gobierno federal sobre las muertes de detenidos desde 2014. Además, desde 2018 tiene la obligación de publicar todos los casos.

Defensores de migrantes cuestionan al ICE por limitar los reportes de muertes tras la liberación

La medida tomada por el gobierno federal no pasó desapercibida para los defensores de los derechos de los migrantes, quienes criticaron el cambio por considerarlo perjudicial.

“Que se haya revocado esa política es devastador, en lo que respecta a garantizar que se cumplan los estándares adecuados en los centros de detención”, dijo Laboni Hoq, una abogada de derechos civiles con sede en Los Ángeles.

Las presiones sobre la agencia federal aumentaron luego de que reportara la muerte de 18 detenidos en los primeros cinco meses de este año.

Según los informes obtenidos por WP, todas las muertes reportadas públicamente en 2025 y 2026 ocurrieron mientras las personas aún estaban bajo custodia del ICE. No obstante, muchas tuvieron lugar después de que los detenidos fueran llevados al hospital.

Los defensores de los derechos de los migrantes criticaron el cambio de la regla del ICE y aseguraron que el objetivo es quitarse la responsabilidad Archivo

“Eliminar estas notificaciones constituye un acto deliberado de ignorar la consecuencia más grave para la salud, que puede reflejar deficiencias en la atención o ayudar a rastrear brotes”, sostuvo por su parte el Dr. Homer Venters, exdirector médico del sistema penitenciario de la ciudad de Nueva York, en diálogo con Associated Press.

A su vez, la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS expresó que no investigar la muerte de una persona recién liberada por el ICE “es una oportunidad perdida para mejorar la atención brindada y reducir la responsabilidad”.