La Corte Suprema de Florida falla a favor de DeSantis y le da la razón en una demanda por una vacante

La Corte Suprema de Florida resolvió el 7 de agosto una disputa relacionada con una vacante en el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito. El planteo fue presentado por el juez Kevin Emas mediante un recurso de mandamus contra el gobernador Ron DeSantis.

El triunfo de DeSantis en la Corte Suprema de Florida

Un recurso de mandamus es una petición legal que busca obligar a un funcionario público a cumplir con un deber ministerial o constitucional que está obligado a realizar por ley. En términos generales, se trata de una orden obligatoria emitida por un tribunal superior a una autoridad inferior o a un funcionario del gobierno.

El tribunal consideró que el recurso legal ya no era pertinente debido a que el mandatario finalmente realizó el nombramiento judicial antes de la resolución Freepik

El objetivo de la acción presentada por el juez Kevin Emas era que el tribunal ordenara a Ron DeSantis cumplir con su obligación de cubrir el puesto vacante. Sin embargo, antes de que la Corte Suprema emitiera su decisión, el gobernador realizó el nombramiento correspondiente el 10 de julio.

Por ese motivo, los magistrados determinaron que ya no existía una cuestión pendiente que pudiera resolverse mediante la demanda. La decisión fue adoptada por unanimidad, aunque los jueces expresaron diferentes argumentos sobre los límites de la autoridad judicial frente a las atribuciones constitucionales del gobernador.

Qué resolvió la Corte Suprema de Florida en el reclamo contra Ron DeSantis

La Corte rechazó la petición por considerar que había quedado sin objeto después del nombramiento realizado en julio. Al encontrarse ocupada la vacante, una eventual orden para que el gobernador efectuara la designación ya no tendría efecto práctico.

El caso fue considerado, por lo tanto, “moot”, término utilizado para describir una controversia que dejó de presentar un conflicto susceptible de una solución judicial concreta. “Concurro en denegar la petición de mandamus por carecer de objeto dado el nombramiento del gobernador el 10 de julio para cubrir la vacante”, redactó el juez Jorge Labarga en la decisión judicial.

El presidente del tribunal, John D. Couriel, estuvo entre los magistrados que coincidieron con la decisión. El fallo no determinó que el gobernador hubiera cumplido dentro del período establecido, sino que concluyó que el nombramiento posterior hizo innecesaria una intervención judicial sobre la vacante.

DeSantis finalmente realizó el nombramiento el 10 de julio JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Labarga señaló que DeSantis superó el plazo constitucional de 60 días

El juez Jorge Labarga incorporó una consideración sobre el tiempo que DeSantis tardó en realizar la designación. Según su análisis, la Constitución de Florida establece un período de 60 días para que el gobernador efectúe el nombramiento una vez certificados los candidatos.

“La Constitución de Florida no contempla ninguna excepción a este requisito, el cual sirve para garantizar la administración ordenada de nuestros tribunales”, señaló el magistrado. En este caso, Labarga sostuvo que el mandatario superó ese límite. El retraso fue precisamente el motivo que llevó a Kevin Emas a recurrir a la Corte Suprema.

A pesar del fallo unánime, el magistrado Jorge Labarga criticó que el gobernador excedió el plazo constitucional de dos meses para elegir candidatos Fotomontaje editado con IA (AP)

Por qué Tanenbaum cuestionó que la Corte pudiera ordenar a DeSantis realizar un nombramiento

El juez Adam S. Tanenbaum coincidió con el resultado, pero planteó una diferencia respecto del razonamiento utilizado para llegar a él. A su criterio, la Corte Suprema ni siquiera debía haber intervenido inicialmente en una controversia de estas características.

Tanenbaum sostuvo que Ron DeSantis, como máxima autoridad del Poder Ejecutivo, ocupa una posición constitucional equivalente a la de las otras ramas del gobierno. Por esa razón, consideró que no corresponde utilizar un mandamus para imponerle una orden judicial relacionada con una de sus funciones principales.

“Aplicando ese principio en este caso, yo habría desestimado la petición desde el mismo comienzo, antes de ordenar una respuesta, por falta de jurisdicción”, indicó el magistrado. “Yo habría desestimado la petición desde el inicio”, concluyó.

Su argumento se apoyó en el principio de separación de poderes. Según su interpretación, permitir que el Poder Judicial ordene al gobernador cómo ejercer una atribución constitucional podría alterar el equilibrio entre las ramas del Estado.