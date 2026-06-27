Florida cambia las reglas para las citas de licencia de conducir: desde julio estará prohibido vender turnos del DMV

A partir del próximo 1° de julio estará prohibida la venta de citas para solicitar un servicio del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (Flhsmv, por sus siglas en inglés) ofrecido en oficinas estatales o de recaudadores de impuestos autorizados en Florida. Lo anterior incluye el trámite de la licencia de conducir en el estado.

Florida penalizará la reventa de citas del Flhsmv desde julio

De acuerdo con el sitio oficial de la legislatura de Florida, en 2025 se aprobó la ley HB 0961 que prohíbe la venta de citas de servicio ante una oficina del Flhsmv o un recaudador de impuestos. La medida entra en vigor en julio de 2026.

La compra de citas solo estará permitida cuando el propio Flhsmv o un recaudador de impuestos que actúe como agente autorizado emita una certificación por escrito.

En caso de que una persona sea sorprendida tras cometer la infracción sin la autorización necesaria, la ley estatal indica que se tratará de un delito menor de primer grado que puede implicar una multa de hasta US$1000 y hasta un año de cárcel.

Sin embargo, las penas podrán variar por zona. Por ejemplo, según la Oficina del Recaudador de Impuestos del Condado de Broward, se aprobaron las siguientes sanciones:

Primera infracción: multa de US$250

Cada infracción adicional: multa de US$500

En caso de reincidencia, se podrán presentar cargos penales

Miami-Dade impulsó la ofensiva estatal contra la reventa de turnos en Florida

En abril de 2025, cuando se aprobó el proyecto de ley HB 0961, el recaudador de impuestos del Condado de Miami-Dade, Dariel Fernández, elogió la decisión que calificó como una victoria para la equidad y el sentido común.

En un comunicado, Fernández dijo que la iniciativa nació en Miami-Dade como una lucha contra la venta de citas que terminó por convertirse en una política estatal. “Nos enfrentábamos a los especuladores, expusimos cómo lucraban a costa del público y ahora, gracias a esta nueva ley, el estado nos respalda”.

Las citas para tramitar una licencia de conducir en Florida solo podrán solicitarse directamente y ya no comprarse Imagen creada con IA

Escuelas de manejo, bajo la lupa por la venta de turnos del Flhsmv

Según expresó en su momento Fernández, descubrieron una red de individuos y empresas, principalmente escuelas de manejo, que explotaban los sistemas de citas del Flhsmv para venderlas a los usuarios.

Con la entrada en vigor de la ley HB 0961 se pide a los residentes de Florida que solo soliciten citas ante el Flhsmv mediante los canales oficiales Imagen generada con Inteligencia Artificial

En su informe explicó que la práctica consistía en solicitar citas gratuitas para saturar los sistemas y después revender los turnos. Los residentes que no compraban el espacio se enfrentaban a largas filas y horas de espera.

“Esa práctica poco ética generó graves problemas de acceso para los residentes honestos que simplemente necesitaban renovar sus licencias, obtener una tarjeta de identificación o realizar otros trámites esenciales”, dijo Fernández.

Con el objetivo de que la prohibición de venta de citas ante el Flhsmv y la Oficina de Recaudación de Impuestos sea efectiva en Florida, se pide a los residentes: