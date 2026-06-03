La nueva ley de Florida que exigirá mostrar el estatus de ciudadanía en las licencias de conducir

Con la firma del gobernador Ron DeSantis, entrará en vigor en Florida una nueva ley que exigirá mostrar el estatus de ciudadanía en las licencias de conducir a partir de 2027. Además, marcará como “no ciudadano” a quienes no posean la nacionalidad, incluso si residen legalmente en EE.UU.

Cómo es la nueva ley de Florida que mostrará el estatus de ciudadanía en las licencias de conducir

En abril, el gobernador firmó la HB 991, que introducirá reformas a la reglamentación que regula la emisión de las licencias de conducir en Florida. Entre las medidas más importantes, exige que tanto los permisos como las tarjetas de identificación emitidas por el estado muestren si el titular es ciudadano de EE.UU.

El gobernador Ron DeSantis firmó en abril la ley que mostrará la ciudadanía de los titulares en sus licencias de conducir Facebook Governor Ron DeSantis

Bajo los nuevos términos, las personas que no sean ciudadanas estadounidenses, incluso si residen legalmente en el país, recibirán la designación “NC” (not a citizen) en su tarjeta. El recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, aseguró que “se trata de modernización, seguridad y de garantizar que los sistemas reflejen información precisa y verificada en todo momento”.

“La inclusión del estatus legal en la identificación representa un paso significativo hacia una mayor transparencia y responsabilidad en los registros gubernamentales”, agregó.

Nueva ley en Florida: cómo se modificarán las licencias de conducir

La reforma entrará en vigor el 1° de enero de 2027, aunque no requerirá que las personas actualicen su documentación. El cambio tendrá lugar cuando los titulares soliciten una nueva identificación o renueven una existente. Las tarjetas actuales conservarán su vigencia.

La legislación forma parte de un paquete de reforma electoral más amplio que apunta a reforzar la verificación del estatus legal de los residentes, con el foco principal en los conductores.

Desde 2027, las personas que no sean ciudadanas estadounidenses recibirán la designación “NC” en sus licencias de conducir Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

En una medida similar, a principios de año, el Departamento de Seguridad de Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) anunció que dejaría de aplicar en español las pruebas de conocimientos para el examen de manejo. De este modo, quienes busquen obtener la licencia solo podrán rendirla en inglés.

El argumento principal de esta medida fue que, para mejorar la seguridad vial, los conductores deben poder comprender todas las señalizaciones en inglés.

Críticas a la nueva ley en Florida que mostrará la ciudadanía en las licencias

Con el apoyo republicano, la disposición legal también provocó críticas de varios sectores, en particular de los políticos demócratas y varios migrantes que residen en el Estado del Sol. “No sé si debería figurar en el permiso de conducir. No creo que uno deba tener que decir que no es ciudadano”, expresó Nicholas Díaz, residente migrante, en diálogo con CBS News.

Laura Rosa Rodríguez, venezolana en EE.UU., manifestó su preocupación por cómo podría afectar este cambio a sus interacciones en la oficina de licencias. “¿Qué pasa si un policía me detiene y ve que no soy ciudadana? Eso podría cambiar la forma en que me tratan. Es preocupante”, advirtió.

Uno de los principales políticos que expresó su rechazo fue el senador estatal Shevrin Jones, demócrata, quien votó en contra de la medida. En su descargo, señaló que el estado ya había eliminado las identificaciones estudiantiles de la lista de formas aceptables para votar porque no indicaban la ciudadanía.

Junto con las manifestaciones de rechazo, la Liga de Mujeres Votantes de Florida, Common Cause, Florida Rising, la Coalición de Inmigrantes de Florida, la Federación Hispana y UnidosUS presentaron una demanda contra la HB 991, por sus requisitos de prueba de ciudadanía para el registro electoral y sus mecanismos de verificación. En el documento, los firmantes alegaron que la nueva normativa viola las protecciones constitucionales de la Primera y la Decimocuarta Enmienda.