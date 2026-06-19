Florida desactiva una alerta por bacteria en una playa de Palm Beach: qué zona vuelve a ser segura

El lunes 15 de junio, el Departamento de Salud de Florida en el condado de Palm Beach emitió un aviso sobre la calidad del agua para las playas de Lake Worth y el parque R. G. Kreusler con la advertencia de que se trataba de una zona de riesgo por alta concentración de bacterias. No obstante, los niveles volvieron a ser seguros y se desactivó la alerta.

Las aguas en Lake Worth y el parque Kreusler, en Florida, vuelven a ser seguras

Un nuevo comunicado emitido por las autoridades sanitarias de Palm Beach dio a conocer que se desactivó la alerta por altos niveles de bacterias en las playas Lake Worth y el parque Kreusler. Ubicadas específicamente en 2882 S. Ocean Boulevard, ambas comparten la misma franja de arena.

Las autoridades sanitarias emitieron un aviso de riesgo el 15 de junio, mismo que fue suspendido unos días después Instagram City of Lake Worth Beach

Según la información más reciente, se efectuaron pruebas el miércoles 17 de junio, cuyos resultados indican que la calidad del agua en el área presenta un nivel aceptable de bacterias enterococos.

Qué son las bacterias enterococos que se registraron en una zona de Florida

El Departamento de Salud de Florida explicó que los enterococos o Enterococcus son bacterias que normalmente habitan en el tracto intestinal de humanos y animales. Su presencia indica contaminación, ya sea proveniente de aguas pluviales, mascotas, fauna silvestre o aguas residuales.

Cuando este tipo de bacterias se encuentra en altas concentraciones en zonas recreativas se desaconseja a la población realizar cualquier tipo de actividad acuática debido a que existe un riesgo de enfermedades.

Estas bacterias se ingieren o penetran a través de la piel, una herida o llaga, lo que ocasiona posibles enfermedades, erupciones cutáneas e infecciones estomacales. De hecho, las autoridades estatales comprobaron la correlación entre los problemas gastrointestinales y las aguas contaminadas.

Cómo saber si una playa en Florida es segura para nadar

El organismo de salud de Florida lleva a cabo un seguimiento rutinario de las bacterias que indican contaminación a lo largo de las playas y publica los resultados directamente o a través de las páginas web de cada condado.

La recomendación es que la población se mantenga informada con respecto a los monitoreos de la calidad del agua y evite nadar en aquellas que presenten índices altos de enterococos. A detalle, las categorías para las playas de Florida se basan en el siguiente criterio:

Bueno: de 0 a 35 enterococos por cada 100 mililitros de agua de mar.

Moderado: de 36 a 70 enterococos por cada 100 mililitros de agua de mar.

Malo: 71 o más enterococos por cada 100 mililitros de agua de mar.

Así son las playas de Palm Beach, Florida, que vuelven a ser seguras para nadar

Ubicado en Palm Beach, el parque R. G. Kreusler brinda diversas actividades para disfrutar de la arena y el mar,

De acuerdo con la página web dedicada a las playas del condado, este lugar cuenta con vigilancia, estacionamiento, instalaciones sanitarias y duchas al aire libre. No se permite la pesca, el surf o el uso de globos, con la intención de promover la protección de las tortugas marinas.

Las agua de Lake Worth Beach Park y el Parque R. G. Kreusler son seguras para nadar Visit Florida

A su vez, Lake Worth Beach es ideal para actividades como paseos en barco y deportes acuáticos. Además, en la costa los visitantes pueden contemplar los amaneceres desde el muelle, pasear por el malecón y disfrutar de la playa.