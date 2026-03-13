Todo se define el 18 de agosto: el momento en el que Florida elige los candidatos para suceder a Ron DeSantis

El próximo 18 de agosto, los votantes de Florida elegirán a los candidatos del Partido Republicano y del Partido Demócrata para los comicios generales. La contienda principal será para el cargo de gobernador, que actualmente ocupa Ron DeSantis hasta principios del próximo año. Además, los ciudadanos definirán a los representantes para otros puestos, como el de fiscal general y miembros del Senado y la Cámara de Representantes.

Los candidatos republicanos que compiten por suceder a Ron DeSantis

En las primarias del 18 de agosto, la voluntad mayoritaria de los votantes del estado decidirá quién competirá por el cargo de DeSantis en los comicios generales. Del lado republicano, se presentan varios postulantes con oportunidades para obtener la nominación.

Ron DeSantis se despide del cargo mientras su esposa Casey y Byron Donalds emergen como los principales candidatos republicanos para continuar su legado político en Florida Archivo

Según las últimas encuestas, los candidatos republicanos que se presentan con más oportunidades para las elecciones de agosto son:

Byron Donalds :

: Respaldado por el presidente Donald Trump , el congresista republicano se graduó en 2002 de la Universidad Estatal de Florida con una Licenciatura en Finanzas y Marketing. Su plataforma destaca su defensa de la libertad de elección de escuela y de la protección de los derechos de los padres en la educación.

, el congresista republicano se graduó en 2002 de la Universidad Estatal de Florida con una Licenciatura en Finanzas y Marketing. Su plataforma destaca su defensa de la libertad de elección de escuela y de la protección de los derechos de los padres en la educación.

El candidato busca poner en práctica la agenda federal en el estado, luchar contra la inmigración ilegal , hacer que Florida sea más asequible, ampliar las oportunidades económicas y mejorar la infraestructura.

, hacer que Florida sea más asequible, ampliar las oportunidades económicas y mejorar la infraestructura. Jay Collins :

: El vicegobernador nació el 28 de abril de 1976 en Scobey, Montana . Obtuvo una licenciatura en Ciencias de la Salud y Premedicina de la American Military University . Tuvo una amplia carrera en las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos como médico, según el Comité de Acción Política de los Boinas Verdes.

. Obtuvo una licenciatura en . Tuvo una amplia carrera en las de Estados Unidos como médico, según el Comité de Acción Política de los Boinas Verdes.

En su recorrido político, se centró en la defensa de las libertades individuales y la seguridad pública.

Paul Renner :

: Expresidente de la Cámara de Representantes.



Entre sus acciones en el ámbito político, se destacaron la introducción de reformas de seguros largamente buscadas y promocionadas por la comunidad empresarial. Además, logró la aprobación de una amplia legislación sobre la elección de escuelas, que integró la expansión de cupones escolares .

. James Fishback :

: Con menos intención de voto que el resto de candidatos, el inversionista de 31 años es hijo de una inmigrante colombiana y de un trabajador de poda de árboles . Trabajó como consultor y empleado en la firma neoyorquina Greenlight Capital entre 2021 y 2023.

. Trabajó como consultor y empleado entre 2021 y 2023.

Propone, entre otras cosas, detener lo que califica como la “estafa de las visas H-1B”.

Los últimos sondeos establecen una ventaja clara para Donalds. El más reciente, elaborado entre el 23 y el 26 de febrero por The American Promise, colocó al candidato respaldado por Trump con el 44%. El margen es notable si se tiene en cuenta que el segundo candidato con más apoyo es Fishback, con un 5%, mientras que el 44% de los votantes se mostró indeciso.

Otra encuesta, publicada por el Public Opinion Research Lab de la University of North Florida, muestra que el congresista lidera la carrera por la nominación con un 28% de apoyo entre votantes probables. Detrás suyo aparece la esposa del gobernador, Casey DeSantis, quien todavía no lanzó oficialmente su candidatura.

Byron Donalds buscará el cargo de gobernador de Florida en las próximas elecciones

Los candidatos del Partido Demócrata que buscarán suceder a Ron DeSantis en Florida

Por el lado del Partido Demócrata, los candidatos con más probabilidades de obtener la nominación en Florida son:

David Jolly :

: Exmiembro de la Cámara de Representantes de EE.UU. y analista político, fue republicano, luego independiente y ahora es demócrata. En el Congreso, se centró en ayudar a veteranos y personas mayores, apoyar a las fuerzas del orden, proteger el medio ambiente y recuperar recursos para Florida, según su plataforma.



Entre sus propuestas, resaltan medidas para resolver la crisis de asequibilidad y seguros , financiar a las escuelas, fortalecer la economía estatal, restaurar la libertad sobre salud reproductiva e invertir en resiliencia climática, agua limpia y la economía oceánica.

, financiar a las escuelas, fortalecer la economía estatal, restaurar la libertad sobre salud reproductiva e invertir en resiliencia climática, agua limpia y la economía oceánica. Jerry Demings :

: Alcalde de Orange County desde 2018, fue jefe de policía de Orlando y sheriff del condado. Es una figura conocida dentro del Partido Demócrata en Florida, y su plataforma señala que su objetivo es “hacer la vida más asequible y segura“.



Además, propone ofrecer atención médica accesible para todos los residentes, establecer una reducción de las tarifas de luz, proteger el ambiente y el agua y convertir a Florida en el “estado más favorable para los militares”.

Los candidatos demócratas, David Jolly y Jerry Demings, buscarán la nominación en las elecciones del 18 de agosto en Florida @davidjollyfl/@OCFLMayor

Las últimas encuestas muestran una ventaja para Jolly. El sondeo más reciente, publicado por James Madison Institute el 26 de febrero, colocaba al exmiembro del Congreso con el 31% de la intención de voto, por encima de Demings, que tenía un 23%. Esto marca una diferencia de ocho puntos porcentuales.

Otra encuesta, elaborada por Mason-Dixon en enero, mostró que el 23% apoyaría a Jolly. En comparación, el 19% favoreció al alcalde del condado de Orange. El 58% restante de los votantes se declaró indeciso.

Qué se vota en las elecciones primarias de Florida del 18 de agosto

Al margen de los candidatos para el cargo de gobernador, según el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), los votantes de Florida también definirán los nombres para los siguientes puestos en las elecciones del 18 de agosto: