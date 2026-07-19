Primarias en Florida: cuándo vence el voto anticipado en las elecciones 2026

Los votantes de Florida ya tienen definidas las fechas más importantes del calendario electoral, con las primarias de 2026 en la mira. Uno de los momentos clave será el período de voto anticipado, una instancia que permite emitir el sufragio antes de la jornada oficial de la elección presencial.

Florida: cuándo es el voto anticipado para las elecciones primarias de 2026

De acuerdo con el calendario oficial de la División de Elecciones de Florida, el período obligatorio de voto anticipado para las primarias de 2026 se desarrollará entre el 8 y el 15 de agosto. Esto significa que, en todos los condados del estado, el 15 de agosto será el último día garantizado para sufragar de esa manera.

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Ese cronograma corresponde al período mínimo que deben ofrecer las autoridades electorales. No obstante, cada condado tiene la facultad de ampliar el calendario y habilitar jornadas adicionales de votación anticipada.

En ese sentido, los supervisores electorales de cada condado pueden ofrecer días extra desde 15 días antes de la elección primaria y hasta dos días antes de la votación presencial, siempre que así lo determinen.

Por ese motivo, la disponibilidad del voto anticipado puede variar según el lugar de residencia del elector, por lo que se recomienda consultar la información específica del Supervisor de Elecciones correspondiente. Según la División de Elecciones de Florida, esa decisión queda en manos de cada jurisdicción.

La elección primaria estatal se celebrará el 18 de agosto de 2026, por lo que el voto anticipado obligatorio finalizará tres días antes de esa fecha, aunque algunos condados podrán mantener jornadas adicionales dentro del margen permitido por la normativa.

Elecciones 2026 en Florida: las fechas más importantes del calendario electoral

Además del período de voto anticipado, el calendario oficial establece una serie de plazos que los electores deben tener presentes para participar en las primarias de 2026. La División de Elecciones de Florida fijó las siguientes fechas:

Envío de boletas por correo para votantes amparados por la ley UOCAVA: 4 de julio de 2026 .

. Envío de boletas por correo para votantes nacionales: entre el 9 y el 16 de julio de 2026 .

. Fecha límite para registrarse para votar o cambiar la afiliación partidaria: 20 de julio de 2026 .

. Último día para solicitar que la boleta sea enviada por correo: 6 de agosto de 2026 .

. Período obligatorio de voto anticipado: del 8 al 15 de agosto de 2026 .

. Día de la elección primaria: 18 de agosto de 2026.

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Tras las primarias, el proceso continuará con las elecciones generales. En ese caso, el período obligatorio de voto anticipado se desarrollará entre el 24 y el 31 de octubre, mientras que el comicio se realizará el 3 de noviembre, según el calendario oficial del estado.

Voto anticipado y voto por correo: cómo solicitar una boleta

Los electores que prefieran votar por correo deben presentar una solicitud ante el Supervisor de Elecciones del condado donde están registrados. El trámite puede realizarse:

En persona.

Por teléfono.

Mediante una solicitud escrita y firmada con el Formulario DS-DE 160, enviada por correo postal, fax, correo electrónico o a través del sistema en línea habilitado por el condado.

Es fundamental recordar que el 20 de julio de 2026 es el último día habilitado para que los ciudadanos se registren para votar o realicen cualquier cambio en su afiliación partidaria Fotomontaje realizado con IA

La solicitud debe incluir información que permita verificar la identidad del votante. Entre los datos requeridos figuran el nombre, la fecha de nacimiento, la dirección registrada y alguno de los siguientes identificadores:

Licencia de conducir de Florida.

Tarjeta de identificación estatal.

Últimos cuatro dígitos del número del Seguro Social.

Cuando la solicitud se presenta por escrito también debe incluir la firma del elector. Según la División de Elecciones de Florida, el formulario oficial DS-DE 160 es obligatorio para todas las solicitudes escritas.

La normativa también contempla que determinados familiares directos, el tutor legal del votante o una persona designada por un elector con discapacidad puedan solicitar una boleta en representación del votante, siempre que proporcionen la información adicional exigida por la legislación estatal.