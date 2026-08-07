Últimas encuestas en Florida: quién gana entre Donalds y Jolly las elecciones 2026

La carrera por la gobernación de Florida se acerca a las primarias del 18 de agosto con el republicano Byron Donalds y el demócrata David Jolly al frente de las mediciones de sus respectivos partidos. Una nueva encuesta también evaluó un posible enfrentamiento entre ambos en la elección general del 3 de noviembre y otorgó al republicano una ventaja de siete puntos.

Donalds aventaja a Jolly en las encuestas para una eventual elección general

La medición más reciente ubicó a Donalds con 45% y a Jolly con 38% entre votantes probables, una diferencia de siete puntos. El resultado amplió la ventaja de cinco puntos que el republicano había obtenido en los dos sondeos anteriores incluidos por RealClearPolling.

Antes de la publicación de la nueva encuesta, el promedio de RealClearPolling ubicaba a Donalds con 45% y a Jolly con 40%. Ese cálculo reunía dos mediciones realizadas entre finales de marzo y mediados de julio.

Donalds lidera con amplitud la primaria republicana de Florida Instagram @byrondonalds

Las dos mediciones anteriores mostraron una ventaja de cinco puntos para Donalds:

La Universidad del Norte de Florida registró 46% para Donalds y 41% para Jolly.

Emerson College mostró 44% para Donalds y 39% para Jolly.

La Universidad del Norte de Florida encuestó a 848 votantes probables del 8 al 17 de julio. El margen de error fue de 3,8 puntos porcentuales.

La encuesta de Emerson College fue elaborada entre el 29 y el 31 de marzo sobre una muestra de 1125 votantes probables y tuvo un margen de error de 2,8 puntos.

Los resultados describen un escenario hipotético. Donalds y Jolly todavía deben ganar las primarias de sus partidos antes de un posible enfrentamiento en la elección general que se llevará a cabo el 3 de noviembre.

Cómo llega Donalds a la primaria republicana de Florida

Donalds es el candidato mejor posicionado en las encuestas de la interna republicana. Los relevamientos recopilados por RealClearPolling lo muestran con una ventaja amplia sobre sus principales competidores, entre ellos James Fishback, Jay Collins y Paul Renner.

En una medición elaborada por Cygnal, Donalds obtuvo el 43%, frente al 12% de Fishback, el 11% de Collins y el 2% de Renner. La diferencia entre el representante federal por Florida y el aspirante ubicado en segundo lugar fue de 31 puntos. La boleta oficial incluye a 11 candidatos en la primaria republicana para gobernador:

Jay Collins

Byron Donalds

James Fishback

Jim Holcomb

Arthur McCaffrey

Daniel Nokovich

Paul Renner

Rachel Rodriguez

James Shaw

Caneste Succe

Bobby Williams Jr.

La elección de 2026 no tendrá a un gobernador en ejercicio que busque la reelección. Ron DeSantis, en el cargo desde enero de 2019, no puede presentarse para un tercer mandato consecutivo debido al límite establecido por la Constitución de Florida, explica Ballotpedia.

¿Qué ventaja tiene Jolly entre los demócratas?

David Jolly también aparece al frente de la interna demócrata en los sondeos publicados antes de las primarias. El estudio de James Madison Institute, realizado entre el 20 y el 26 de julio, le asignó 47%, mientras que Dayna Foster y José Javier Rodríguez obtuvieron 4% cada uno. La ventaja del exrepresentante fue así de 43 puntos.

Jolly encabeza los sondeos de la interna demócrata Instagram @davidjollyfl

Change Research ya había mostrado una diferencia amplia entre el 9 y el 11 de julio. En esa medición, Jolly obtuvo 42% y Foster alcanzó 11%, lo que dejó un margen de 31 puntos entre ambos.

Sin embargo, estos resultados deben interpretarse con cautela porque la composición de la primaria cambió después de algunos relevamientos. Jerry Demings y Jessica Vernekar, incluidos en encuestas anteriores, ya no compiten.

¿Cuándo son las elecciones para gobernador de Florida en 2026?

Florida celebrará sus primarias partidarias el martes 18 de agosto. Republicanos y demócratas elegirán ese mismo día a sus respectivos candidatos para la gobernación. Las fechas principales del calendario electoral son:

18 de agosto de 2026: elecciones primarias.

elecciones primarias. 5 de octubre de 2026: fecha límite para registrarse para la elección general.

fecha límite para registrarse para la elección general. 24 al 31 de octubre de 2026: período obligatorio de votación anticipada.

período obligatorio de votación anticipada. 3 de noviembre de 2026: elección general.

Los ganadores de las internas republicana y demócrata competirán en noviembre junto con los aspirantes independientes, sin afiliación partidaria o los que son pertenecientes a partidos minoritarios que hayan cumplido los requisitos electorales establecidos.