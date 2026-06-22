Florida marcará con un código la licencia de estos conductores: qué significa el 775.261

El estado de Florida implementará una nueva normativa que impactará directamente a los ciudadanos designados como “delincuentes reincidentes”. Esta medida exige que su licencia de conducir o tarjeta de identificación incluya una anotación específica con el número 775.261, que será visible para las autoridades.

La nueva designación en las licencias de conducir que llega a Florida

El texto de la ley SB 1332 establece que los infractores reincidentes deben tener impreso el número “775.261, FS” en el anverso de su licencia de conducir. Según el texto de la norma, esta anotación identifica ante los oficiales de policía que el portador del documento está sujeto a los requisitos de registro especial bajo la ley estatal.

Los infractores reincidentes llevarán una anotación específica en Florida en su licencia de conducir Imagen creada con IA

Si el conductor aún no posee su credencial actualizada con esta marca, debe efectuar el cambio. Los afectados deberán presentarse personalmente en una oficina de licencias del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (Flhsmv, por sus siglas en inglés) y obtener el documento renovado.

Obligaciones de registro y control policial: qué dice la nueva ley en Florida

La normativa exige que estos infractores completen su registro inicial ante la oficina del sheriff dentro de las 48 horas tras su liberación. Este proceso es obligatorio también cuando establecen una nueva residencia o enfrentan cambios significativos en su situación personal.

La lista de información requerida para el registro se amplió. Ahora, los infractores deben reportar datos detallados que incluyen su empleo, licencias profesionales, estatus migratorio y cualquier vehículo que posean.

Las autoridades de Florida verificarán cada año la vigencia de la anotación en la licencia de la persona afectada Pexels

El control sobre estos ciudadanos será constante, ya que las agencias policiales verificarán sus direcciones al menos una vez al año. Cualquier incumplimiento en la presentación de informes o la falsificación de datos registrados se considerará un delito grave de tercer grado.

Notificaciones y cumplimiento de la nueva ley de Florida

El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE, por sus siglas en inglés) mantendrá un registro en línea actualizado con la información de los delincuentes reincidentes. Este sistema permitirá a las fuerzas del orden acceder de forma inmediata a la ubicación y al historial delictivo de cada persona registrada.

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La ley también contempla procedimientos estrictos para aquellos que se encuentran bajo supervisión correccional o federal. Las cárceles locales tienen la obligación de notificar al FDLE tanto al recibir a un delincuente reincidente como al momento de su puesta en libertad.

Existe una vía para solicitar la eliminación de este requisito de registro bajo condiciones muy específicas. El interesado debe demostrar que han transcurrido al menos 20 años desde su última liberación sin haber sido arrestado durante ese periodo.

El proceso para retirar la designación requiere una solicitud formal ante la división penal del tribunal de circuito correspondiente. En este procedimiento, tanto el fiscal estatal como el FDLE cuentan con la facultad de presentar pruebas en contra de dicha solicitud.

A su vez, la normativa establece que cualquier persona que ayude a un delincuente reincidente a evadir estos requisitos enfrentará consecuencias legales. El delito por asistir en el incumplimiento de estas obligaciones se eleva ahora de un cargo menor a un delito grave de tercer grado.

Estas disposiciones entrarán en vigor oficialmente el 1° de octubre de 2026. Desde esa fecha, los ciudadanos afectados deberán cumplir con todas las actualizaciones de su informe.