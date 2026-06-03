Oportunidad en junio 2026: cómo tramitar la licencia de conducir como extranjero en Florida

Los extranjeros con estatus de no inmigrante que viven en Florida pueden gestionar una licencia de conducir ante el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados estatal (Flhsmv, por sus siglas en inglés). El organismo establece un procedimiento específico para este grupo migratorio y exige la verificación de la situación legal en Estados Unidos antes de emitir una credencial compatible con REAL ID.

Qué documentos exige Florida a los extranjeros para obtener la licencia de conducir

El Flhsmv establece que los solicitantes no inmigrantes deben presentar un documento original que permita verificar su identidad y estatus migratorio.

Los extranjeros con estatus de no inmigrante pueden tramitar una licencia de conducir en Florida compatible con REAL ID Fotomontaje realizado con IA (Magnific)

Entre las opciones aceptadas se encuentran:

Tarjeta de autorización de empleo emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) mediante los formularios I-688B o I-766.

emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) mediante los formularios I-688B o I-766. Formulario I-94 vigente con la documentación migratoria correspondiente adjuntada.

vigente con la documentación migratoria correspondiente adjuntada. Documento de viaje para refugiados I-571 junto con un pasaporte válido.

junto con un pasaporte válido. Carta de libertad condicional migratoria I-512 acompañada por un pasaporte válido.

migratoria I-512 acompañada por un pasaporte válido. Orden judicial de inmigración que conceda asilo o cancelación de expulsión junto con un pasaporte vigente.

El formulario I-94 debe presentarse con un pasaporte válido que incluya el sello de ingreso a EE.UU.

Documentos extra para estudiantes, refugiados, asilados y beneficiarios de parole

Algunas clasificaciones migratorias requieren comprobantes complementarios para validar el estatus legal. Entre los casos mencionados por el Flhsmv figuran:

Estudiantes con visas F-1 o M-1 : tienen que completar el formulario I-20.

: tienen que completar el formulario I-20. Participantes de programas de intercambio con categorías J-1 o J-2 : a los que se les exige el formulario DS-2019.

: a los que se les exige el formulario DS-2019. Refugiados, asilados y personas con permisos especiales: deben aportar documentación adicional que respalde su condición.

Las autoridades indican que los documentos deben tener una vigencia mayor a 30 días al momento de la solicitud.

Cómo acreditar el número de Seguro Social para tramitar la licencia en Florida

Para completar el trámite, los solicitantes tienen que entregar un documento original que incluya el nombre completo y el número completo de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés). El Flhsmv acepta los siguientes comprobantes:

Tarjeta de Seguro Social con el nombre actual del solicitante

Formulario W-2

Recibo de sueldo o comprobante

Formulario SSA-1099

Cualquier formulario 1099 que no haya sido completado a mano

El organismo recuerda que el nombre asociado al SSN debe coincidir con el que aparecerá en la licencia o tarjeta de identificación.

Los solicitantes deben presentar documentos originales que acrediten identidad y estatus legal Magnific

Pruebas de domicilio en Florida: qué documentos acepta el Flhsmv

A su vez, a los solicitantes se les piden dos documentos diferentes que acrediten una dirección residencial en Florida. La licencia de conducir actual o una tarjeta de identificación previa no pueden utilizarse como prueba de domicilio. Entre los comprobantes aceptados se encuentran:

Escritura, hipoteca, estado de cuenta hipotecario o contrato de alquiler.

Registro o título de un vehículo registrado en Florida.

Boletas de servicios como agua, electricidad, gas, telefonía celular o cable emitidas dentro de los últimos 60 días.

Estados de cuenta bancarios, de tarjetas de crédito o inversiones.

Pólizas o facturas de seguros de vivienda o automóviles emitidas dentro de los últimos 60 días.

Documentación laboral, como formularios W-2, 1099 o recibos de sueldo recientes.

Correspondencia de organismos federales, estatales, del condado o municipales emitida durante los últimos 60 días.

Facturas médicas o tarjetas de salud recientes.

Los participantes de programas de intercambio J-1 o J-2 deben presentar el formulario DS-2019 Magnific

Permiso temporal y verificación migratoria: qué pasa tras iniciar el trámite

Según el organismo estatal, los ciudadanos no estadounidenses que solicitan una licencia de conducir original reciben inicialmente un permiso temporal en papel válido por 60 días y sin fotografía. Una vez que las autoridades verifican la identidad y el estatus migratorio legal, la licencia definitiva se envía por correo a la dirección registrada por el solicitante.

La vigencia del documento se determina según el período autorizado en la documentación emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) y no puede superar un año. Si la identidad o la situación migratoria no pueden verificarse, el Flhsmv informa que enviará una notificación formal de denegación al solicitante.