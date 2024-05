Florida: su perro no paraba de ladrar, salieron al patio y lo que vieron en la piscina los dejó helados

Escuchar

Una familia de New Smyrna Beach, en el condado de Volusia, Florida, vivió un momento de tensión en la madrugada de este martes. Todo comenzó a las 2 a.m., cuando su perro empezó a ladrar sin parar. Este comportamiento atípico hizo que la pareja dueña de la vivienda se despertara y saliera a averiguar qué sucedía en el jardín en su propiedad. Cuando miraron dentro de la piscina, no podían creer lo que había frente a sus ojos: un enorme caimán.

La noticia se volvió viral en las redes sociales luego de que Martin Brenner, propietario de la casa donde apareció el reptil, hiciera un posteo en Facebook para describir con humor la terrorífica situación. “De acuerdo. Son las 2 de la mañana. Nuestro gran perro empieza a ladrar ferozmente. Me doy la vuelta y le pido a mi esposa que lo revise”, comenzó su relato. Además, hizo una broma por el hecho de haberle pedido a su pareja que fuera a ver lo que ocurría: “¡¡¡¡¡Ey!!!!! ¡Vamos, es 2024! Necesitaba volver a un sueño confortable”.

Los agentes del Departamento de Policía de New Smyrna Beach asistieron a la emergencia Departamento de Policía de New Smyrna Beach

Entonces, él siguió durmiendo mientras ella bajó a revisar el jardín. Fue en ese momento que volvió a despertarse ante el grito desesperado de su esposa. “Había un enorme caimán nadando en nuestra piscina”, explicó. Luego, continuó con la historia: “Arrastro mi gran trasero fuera de la cama y, efectivamente, el animal atravesó la puerta mosquitera ¡Nadaba hacia atrás, estilo libre de mariposa, todo!”.

El perro de la familia descubrió que había un caimán en la piscina Facebook Martin Brenner - Facebook

Inmediatamente, la pareja llamó al 911. Minutos después, llegaron varios agentes de la Policía de New Smyrna Beach. “¡Policías de Florida haciendo cosas de Florida!”, escribieron en sus redes sociales, en referencia a lo habitual que son los encuentros entre cocodrilos y las personas en este estado. Además, mostraron las imágenes del operativo y concluyeron: “Este caimán se sintió como en casa durante la noche”.

En tanto, los efectivos llamaron a un cazador de Pesca y Vida Silvestre, que fue el encargado de sacar de forma segura al caimán de la pileta. Medía aproximadamente tres metros de largo y pesaba unos 180 kilos.

El cazador logró sacar al caimán de la piscina Facebook Martin Brenner - Facebook

Temporada de apareamiento de caimanes en Florida

Con la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas, los caimanes de Florida se vuelven más activos e inician su temporada de apareamiento. En este estado hay aproximadamente 1,2 millones de cocodrilos, que se reproducen principalmente entre mayo y junio, según explica a la población la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés).

Esta actividad significa una mayor probabilidad de encontrarse a estos reptiles en lagos y espacios verdes, así como también en calles de ciudades e incluso dentro de propiedades. Si bien las mordeduras a humanos son sumamente raras, los residentes de Florida deben estar atentos cuando pasen por estanques y vías fluviales, más aún cuando pasean a sus mascotas, que suelen ser un blanco fácil para estos animales.

Las hembras de caimanes son las más peligrosas. Construyen nidos sobre la tierra y ponen alrededor de 40 huevos. Es por esto que son territoriales y se comportan de manera agresiva con los humanos que se acercan a sus futuras crías, ya sea intencionalmente o por accidente.

