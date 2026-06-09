Florida y la green card: el nuevo criterio federal que derrumba el ajuste de estatus sin salir de Estados Unidos

Miles de inmigrantes que residen en Florida podrían enfrentar nuevas dificultades para obtener la green card después de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) modificara los criterios para evaluar las solicitudes de ajuste de estatus.

Qué cambia para quienes buscan la residencia permanente en EE.UU.

El cambio fue anunciado el 21 de mayo por la administración Donald Trump y abre la puerta a que más solicitantes deban completar el proceso fuera de Estados Unidos.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

Durante años, el ajuste de estatus permitió que determinadas personas obtuvieran la residencia permanente sin abandonar EE.UU. La vía fue utilizada por familiares de ciudadanos estadounidenses, trabajadores con visas temporales y estudiantes internacionales que ya se encontraban en ese país.

Sin embargo, la nueva directriz del Uscis cambia ese enfoque. Según la agencia, el ajuste de estatus no debe reemplazar el procesamiento consular tradicional, es decir, el trámite que se realiza en embajadas y consulados estadounidenses en el extranjero.

“El ajuste de estatus es una cuestión discrecional y no está diseñado para reemplazar el procesamiento consular regular”, señaló Uscis en el documento citado por el Miami Herald.

A partir de ahora, los funcionarios tendrán mayor margen para decidir qué casos pueden continuar dentro de Estados Unidos y cuáles deberán finalizarse mediante la vía consular.

Por qué la medida de Uscis preocupa en Florida

La noticia tuvo repercusión en Florida, donde miles de familias dependen de peticiones migratorias y visas de trabajo para regularizar su situación.

Abogados especializados advirtieron que muchos solicitantes podrían verse obligados a salir de Estados Unidos para completar el proceso y esperar una respuesta desde el exterior. En algunos países, esos trámites pueden demorar meses o incluso años.

Los servicios consulares estadounidenses enfrentan limitaciones que obligan a muchos solicitantes a realizar trámites en terceros países. Imagen ilustrativa generada con IA

El impacto también podría sentirse entre trabajadores patrocinados por empresas estadounidenses. De acuerdo con expertos del Miami Herald, muchos de ellos dependen de mantener su empleo para conservar su estatus migratorio, una situación que podría complicarse si deben abandonar el país durante el proceso.

Cubanos, venezolanos y haitianos entre los más expuestos

El Instituto Cato estima que actualmente existen más de 1,2 millones de solicitudes de ajuste de estatus pendientes en todo Estados Unidos. Entre ellas figuran alrededor de 300 mil presentadas por ciudadanos cubanos.

Los especialistas sostienen que la situación podría ser aún más compleja para inmigrantes de Venezuela y Haití. En ambos casos, los servicios consulares estadounidenses enfrentan limitaciones que obligan a muchos solicitantes a realizar trámites en terceros países.

David Bier, director de Estudios de Inmigración del Instituto Cato, aseguró al Miami Herald que algunas personas podrían quedar sin una vía práctica para completar el proceso. “En muchos casos, esto elimina por completo la posibilidad de obtener la residencia permanente”, afirmó.

Los especialistas sostienen que la situación podría ser aún más compleja para inmigrantes de Venezuela, Haití y otros países (AP Foto/Matías Delacroix) - (AP Foto/Ariel Ley)

Cómo evaluará Uscis cada solicitud

El anuncio instruye a los funcionarios migratorios a revisar cada expediente de forma individual y a considerar distintos elementos antes de tomar una decisión.

Entre los factores que podrían jugar en contra de un solicitante aparecen:

Haber ingresado a Estados Unidos con una visa temporal.

Haber recibido un permiso de permanencia temporal (parole).

No presentar razones suficientes para justificar que el trámite continúe dentro del país.

El nuevo frente migratorio de la Casa Blanca

La medida se conoce en medio de una serie de cambios impulsados por la administración Trump en materia migratoria. En los últimos meses, el gobierno federal avanzó con restricciones para determinadas nacionalidades, revisiones de programas humanitarios y modificaciones en distintos beneficios migratorios.

"EE.UU. está lleno": cómo Trump está limitando las vías de migración legal mientras continúa su ofensiva contra los indocumentados Getty Images

Organizaciones de abogados de inmigración anticipan que el memorando podría terminar en los tribunales si comienza a aplicarse a solicitudes que ya están en trámite, una posibilidad que genera incertidumbre entre miles de inmigrantes que esperaban obtener la residencia permanente sin salir de Estados Unidos.