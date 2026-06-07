California y la green card: el nuevo criterio federal que derrumba el ajuste de estatus sin salir de EE.UU.

Durante décadas, miles de personas que ya residían en Estados Unidos pudieron acceder a la residencia permanente mediante el ajuste de estatus, un procedimiento que permite completar el trámite dentro del territorio estadounidense. Sin embargo, una nueva directriz federal abrió un escenario distinto para quienes buscan la green card en California y todo el país norteamericano.

El nuevo enfoque sobre el ajuste de estatus en EE.UU.

El cambio fue introducido mediante el memorando PM-602-0199, publicado el 21 de mayo. El documento establece una marcada interpretación sobre cómo deben analizarse las solicitudes y otorga mayor margen de decisión a los funcionarios migratorios encargados de cada expediente.

La nueva directriz de EE.UU. modificó los criterios para aceptar el ajuste de estatus Shutterstock

La medida tiene especial impacto en California, estado que concentra el mayor número de ajustes de estatus del país norteamericano. De acuerdo con CalMatters, solo en 2023 más de 112.000 personas obtuvieron la residencia permanente mediante este mecanismo.

El memorando señala que el procedimiento habitual para obtener una visa de inmigrante debe realizarse a través de consulados estadounidenses en el extranjero. Bajo esta interpretación, completar el proceso dentro de EE.UU. deja de ser considerada la vía estándar.

La directriz redefine el ajuste de estatus como una decisión discrecional que debe evaluarse de forma individual. En consecuencia, los funcionarios podrán determinar si una persona debe finalizar el trámite fuera del país norteamericano según las circunstancias específicas de su caso.

Además, el documento establece que no basta con carecer de antecedentes migratorios negativos. Los solicitantes podrían verse obligados a demostrar razones adicionales que justifiquen la continuidad del proceso dentro de EE.UU.

California, entre los estados más expuestos

El alcance de la medida preocupa especialmente en California debido al volumen de inmigrantes que utilizan el ajuste de estatus para obtener la residencia permanente. Familias, estudiantes internacionales y trabajadores especializados forman parte de los grupos potencialmente afectados.

Las compañías tecnológicas también siguen de cerca la situación. Diversos sectores consideran que una eventual obligación de completar trámites en el exterior podría alterar procesos de contratación y permanencia de profesionales con visas temporales.

Un nuevo memorándum de Uscis instruye a los oficiales de inmigración a priorizar el trámite consular en el extranjero Uscis.gov

“La administración Trump continúa su campaña contra la inmigración legal, levantando barreras y expulsando a los inmigrantes que intentan seguir el proceso establecido para obtener la residencia permanente“, declaró Nina Sheridan, portavoz del fiscal general de California, Rob Bonta, a CalMatters.

Las dudas aumentaron luego de que las autoridades federales aclararon posteriormente que el memorando no constituye una política general para todos los solicitantes. Sin embargo, no precisaron de qué manera se aplicará ni qué expedientes podrían quedar alcanzados por el nuevo criterio.

“Quienes presenten solicitudes que aporten un beneficio económico o que sean de interés nacional probablemente podrán continuar con su proceso actual. A otros se les podría solicitar que presenten su solicitud en el extranjero“, dijo Zach Kahler, portavoz del Uscis, a CBS 8.

Cómo evaluará Uscis las solicitudes de green card

La norma incorpora el análisis de la denominada “totalidad de las circunstancias”. Esto implica que cada expediente será examinado con la ponderación de distintos elementos antes de tomar una decisión.

El director del Uscis anticipó que van a revocar green cards aprobadas en el pasado

Entre los factores que podrían perjudicar a un solicitante figuran:

Permanencias superiores al tiempo autorizado

Empleo sin permiso migratorio

Antecedentes de fraude

Situaciones que contradigan el propósito original de la visa utilizada para ingresar al país norteamericano

Por otro lado, los funcionarios podrán valorar aspectos como la existencia de vínculos familiares en EE.UU., el cumplimiento de obligaciones legales y determinadas contribuciones económicas realizadas por el solicitante como aspectos positivos.