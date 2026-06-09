Confirmado por Uscis: el cambio en la green card no afectará a este grupo de trabajadores que cumplieron la ley

A finales de mayo, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció cambios en el trámite de la green card, por lo que la mayoría de solicitantes deberían realizar el proceso desde fuera de Estados Unidos. En declaraciones recientes, la agencia aclaró que la política no afectará a solicitantes altamente calificados y otros trabajadores que cumplieron la ley.

Qué trabajadores no se verían afectados por el cambio del Uscis

El 21 de mayo, mediante un memorando, el Uscis informó que cualquier extranjero con estatus temporal que quisiera una green card “debía regresar” a su país de origen para solicitarla, salvo en situaciones extraordinarias. No obstante, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aclaró que la política no se aplicará a ciertos migrantes.

El cambio en el trámite de la green card no impactará en los solicitantes altamente calificados ni en los profesionales calificados que "cumplieron con la ley", según el Uscis Imagen ilustrativa generada con IA

En diálogo con Telemundo, el DHS señaló que la medida "no tendrá un impacto perceptible en los solicitantes altamente calificados ni en los profesionales calificados que han cumplido con la ley".

En esa línea, los funcionarios sostuvieron que este grupo de trabajadores “beneficia al interés nacional y aporta beneficios económicos a Estados Unidos”. Por este motivo, “merecerán el ejercicio favorable de la discrecionalidad”, indicaron.

Asimismo, las autoridades remarcaron que el cambio no impactará en los titulares de la green card que ya cuentan con el documento.

“Esta política no impedirá que ningún extranjero que califique de manera legítima y adecuada obtenga una tarjeta de residencia. Lo que sí propiciará es que algunos extranjeros que no merecen este beneficio discrecional terminen presentando su solicitud ante el Departamento de Estado en el extranjero, en lugar de hacerlo ante el Uscis en Estados Unidos”, concluyeron.

El Uscis remarcó que el cambio no impactará en los titulares de la green card que ya cuentan con el beneficio Imagen generada con inteligencia artificial

Quiénes aplican para tramitar la green card en EE.UU. bajo circunstancias extraordinarias

En el memorando, el Uscis ya había advertido que personas con visas de “doble intención” -como las H-1B para trabajadores altamente calificados, los refugiados y los solicitantes de asilo-, aún podrían solicitar una tarjeta de residencia permanente desde Estados Unidos a través del proceso interno.

Además, la agencia encargada de procesar los trámites migratorios explicó que quedarán exceptuados de realizar el trámite desde el exterior quienes apliquen para “circunstancias extraordinarias”.

Si bien no detallaron cuáles serían estas situaciones, el portavoz del Uscis, Zack Kahler, afirmó en declaraciones citadas por CBS News que a los migrantes que aporten un “beneficio económico” o sirvan al “interés nacional” se les permitiría completar su trámite sin tener que abandonar EE.UU.

Por otro lado, el memorando indica que el permiso se considerará ahora un alivio “extraordinario” y un acto de “gracia administrativa”. Bajo estos términos, el otorgamiento del alivio dependerá finalmente de la decisión del oficial del Uscis.

Los cambios recientes en el permiso de trabajo anunciados por el Uscis

Los riesgos del nuevo proceso de la green card en EE.UU. para migrantes

Aunque la medida no impactará en todos los solicitantes, para muchos inmigrantes, la necesidad de salir de EE.UU. para completar el procedimiento representa varios obstáculos: