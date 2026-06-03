Green card en Florida: los casos migratorios en los que Uscis pedirá salir de EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) emitió un memorando que aclara cómo evaluará las solicitudes de green card por ajuste de estatus en Florida y el resto del país. La agencia señaló que este trámite queda sujeto a una revisión discrecional y no funciona como reemplazo automático del proceso consular ordinario.

¿Qué cambia para quienes piden la green card dentro de Florida?

El memorando de Uscis recuerda que el ajuste de estatus, previsto en la sección 245 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, es una vía excepcional y discrecional que permite a ciertos solicitantes obtener la residencia permanente sin salir de Estados Unidos.

La residencia por ajuste de estatus deja de considerarse una alternativa al trámite consular tradicional Magnific

El documento sostiene que el ajuste de estatus “no fue diseñado para reemplazar el proceso regular de emisión de visas consulares” ni para concederse en casos que no reúnan méritos suficientes. Por ese motivo, los oficiales deberán evaluar cada solicitud según la totalidad de las circunstancias.

¿Qué inmigrantes de Florida podrían tener que completar el trámite de residencia fuera de EE.UU.?

Uscis advierte que algunos casos pueden enfrentar una revisión más estricta cuando el solicitante tiene la posibilidad de completar el trámite desde el exterior mediante proceso consular. En esas situaciones, la agencia puede analizar si corresponde otorgar la residencia permanente dentro de EE.UU. o si el caso debe seguir la vía ordinaria fuera del país. Entre ellos aparecen:

Titulares de visas temporales que ingresaron como estudiantes, visitantes de negocios o trabajadores no inmigrantes.

Personas admitidas mediante programas de parole.

Solicitantes que no mantuvieron un estatus migratorio válido.

Extranjeros que trabajaron sin autorización.

Personas que incumplieron las condiciones de su visa o permiso de permanencia.

Inmigrantes que permanecieron en Estados Unidos después del vencimiento de su período de admisión o parole.

La guía señala que el Congreso creó las visas temporales y los permisos de parole con la expectativa de que los extranjeros abandonen el país norteamericano una vez cumplido el propósito de su admisión. No obstante, la agencia aclaró que cada solicitud continuará bajo evaluación individual.

¿Qué casos enfrentan más riesgo de una decisión desfavorable?

Entre los elementos adversos que pueden pesar en la revisión aparecen:

Las violaciones de leyes migratorias.

El incumplimiento de condiciones de una visa o permiso.

Antecedentes de fraude o falso testimonio ante Uscis u otra agencia gubernamental.

Conductas incompatibles con el propósito original de admisión o parole.

Las infracciones migratorias previas pueden afectar las posibilidades de obtener la green card Magnific

Qué pasa con las visas de doble intención

El memorando reconoce excepciones limitadas. Uscis menciona categorías específicas previstas por la ley y aclara que solicitar ajuste de estatus no resulta incompatible con mantener simultáneamente un estatus no inmigrante de doble intención. Las principales categorías reconocidas en este grupo son:

H-1B : trabajadores en ocupaciones especializadas.

: trabajadores en ocupaciones especializadas. H-1B1 : profesionales de Chile y Singapur.

: profesionales de Chile y Singapur. H-4 : cónyuges e hijos de titulares de visas H.

: cónyuges e hijos de titulares de visas H. L-1A y L-1B : transferencias dentro de una misma empresa.

: transferencias dentro de una misma empresa. L-2 : familiares de titulares de visas L.

: familiares de titulares de visas L. K-1 : prometidos(as) de ciudadanos estadounidenses.

: prometidos(as) de ciudadanos estadounidenses. K-3 : cónyuges de ciudadanos estadounidenses.

: cónyuges de ciudadanos estadounidenses. V: determinadas categorías familiares creadas para reducir separaciones durante trámites migratorios.

Además, algunas categorías como O-1 (personas con habilidades extraordinarias) no están definidas expresamente por ley como de doble intención, pero Uscis y el Departamento de Estado (DOS) suelen permitir que el beneficiario busque la residencia permanente sin que ello implique automáticamente una violación de su estatus.

Más solicitantes podrían verse obligados a completar el proceso de residencia desde el exterior Magnific

Por otro lado, CNN reportó que abogados prevén litigios y aún plantean dudas sobre el alcance práctico de la política, especialmente para personas de países con restricciones de viaje o sin representación diplomática estadounidense.