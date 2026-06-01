Oficial y confirmado: qué cambia para la green card y los migrantes en junio 2026

La política migratoria de Estados Unidos tendrá modificaciones a partir de junio que impactarán en los extranjeros que buscan obtener la residencia permanente. Las nuevas directrices emitidas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) redefinen el ajuste de estatus y fijan criterios más estrictos para quienes intenten acceder a la green card sin abandonar el territorio estadounidense.

El Uscis prioriza el trámite consular: cómo afecta la green card en junio 2026

Según la normativa, el ajuste de estatus deja de ser considerado un procedimiento habitual para convertirse en un recurso excepcional que solo podrá aplicarse en situaciones específicas. La agencia sostuvo que el mecanismo no fue concebido para reemplazar el proceso consular previsto por la legislación migratoria.

El Uscis anunció que el ajuste de estatus volverá a considerarse un beneficio "extraordinario" Wilfredo Lee - AP

“De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en EE.UU. y desee obtener la tarjeta verde deberá regresar a su país de origen para solicitarla, salvo en circunstancias excepcionales”, anunció Zach Kahler, portavoz del Uscis, en un comunicado oficial.

La nueva orientación indica que quienes ingresaron por motivos de turismo, estudios o empleo temporal deberán abandonar el país norteamericano una vez concluido el período autorizado de permanencia. Posteriormente, podrán iniciar el proceso correspondiente para solicitar una green card ante las oficinas consulares del Departamento de Estado ubicadas en los territorios de origen de los solicitantes.

El organismo migratorio señaló que las excepciones serán limitadas y quedarán sujetas a una evaluación individual. En esos casos, los solicitantes deberán demostrar circunstancias que justifiquen el tratamiento de su expediente dentro de EE.UU.

“Esta política permite que nuestro sistema de inmigración funcione según lo previsto por la ley, en lugar de fomentar lagunas legales. Cuando los extranjeros solicitan la residencia desde su país de origen, se reduce la necesidad de localizar y deportar a quienes deciden permanecer ilegalmente en EE.UU.”, señaló Kahler.

La actualización más reciente del Uscis obliga a que la mayoría de los migrantes con visas temporales que buscan la green card salgan de EE.UU. Freepik

Impacto de las nuevas reglas del Uscis en turistas, estudiantes y trabajadores temporales

Las directrices ponen especial atención en los titulares de visas de no inmigrante. La agencia considera que estas categorías fueron creadas para estancias temporales y no como una vía inicial hacia la residencia permanente.

Bajo este criterio, permanecer en EE.UU. con el objetivo de solicitar un ajuste de estatus podría convertirse en un elemento desfavorable durante la revisión del caso. Los oficiales tendrán facultades para analizar si la conducta del solicitante coincide con el propósito declarado al momento de obtener su permiso.

También se revisarán:

Posibles incumplimientos migratorios

Actividades incompatibles con la categoría de ingreso

Situaciones relacionadas con declaraciones incorrectas efectuadas ante las autoridades

Las nuevas instrucciones otorgan un papel central a la evaluación discrecional del Uscis. Cada expediente será analizado de forma individual y el solicitante deberá aportar pruebas suficientes para justificar la concesión del beneficio.

Entre los elementos que podrán influir negativamente figuran:

Antecedentes de fraude migratorio

Declaraciones falsas

Infracciones a las normas de inmigración

Incumplimientos de las condiciones de permanencia autorizadas

Por otro lado, los funcionarios podrán considerar factores favorables como:

Vínculos familiares en EE.UU.

Historial de conducta personal

Otras circunstancias de carácter humanitario o de interés público que respalden la solicitud

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

Casos excepcionales: quiénes aún pueden tramitar la green card desde EE.UU.

Aunque la regla general apunta al procesamiento consular, algunas categorías conservarán la posibilidad de tramitar la residencia permanente sin salir del país norteamericano. Entre ellas se encuentran:

Determinadas víctimas de delitos y de trata de personas

Beneficiarios de protecciones contempladas por la Ley de Violencia contra las Mujeres (VAWA)

Grupos amparados por excepciones específicas previstas en la legislación migratoria como cónyuges, hijos solteros menores de 21 años y padres de ciudadanos estadounidenses.

También existen programas en los que la aprobación del ajuste de estatus responde directamente a requisitos establecidos por ley, como ocurre con ciertos refugiados y beneficiarios de normativas especiales de inmigración.

Visas de doble intención y excepciones del Uscis para el ajuste de estatus

La agencia reconoce la existencia de categorías migratorias conocidas como visas de doble intención, que permiten mantener un estatus temporal mientras se exploran opciones de residencia permanente. Sin embargo, la nueva política aclara que pertenecer a una de estas categorías no implica una aprobación automática de la green card. Los solicitantes seguirán sujetos al análisis individual realizado por el Uscis.

Asimismo, las personas admitidas bajo programas de permanencia temporal por razones humanitarias o por interés público podrán presentar solicitudes de ajuste, aunque deberán demostrar que existen fundamentos suficientes para apartarse del procedimiento consular ordinario.