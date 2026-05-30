Green card en California, Florida y Texas: quiénes pueden aplicar a la ciudadanía antes de los 5 años

Tener una green card no significa esperar cinco años antes de pensar en la ciudadanía. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) reconoce varios casos en los que el plazo se reduce o desaparece, y el lugar de residencia dentro de EE.UU. determina cuánto tiempo demora el trámite una vez presentado el formulario N-400. California, Florida y Texas concentran la mayor parte de la población latina del país, y en esos estados la diferencia entre una ciudad y otra puede significar meses de espera adicional.

Quién puede aplicar a la ciudadanía en tres años en lugar de cinco

El caso más común de excepción al plazo general es el de los cónyuges de ciudadanos estadounidenses. Para aplicar por esta vía, el solicitante debe:

Ser residente permanente legal durante al menos tres años inmediatamente anteriores a la presentación del N-400.

inmediatamente anteriores a la presentación del N-400. Haber vivido en unión conyugal con su cónyuge ciudadano durante esos tres años .

. Haber estado físicamente presente en Estados Unidos al menos 18 de esos 36 meses .

. La green card debe seguir vigente al momento de presentar la solicitud.

Cómo buscar y descargar el formulario más reciente de Uscis

El matrimonio con un ciudadano también debe ser legítimo: Uscis verifica que la relación no fue creada para obtener beneficios migratorios. Declaraciones de impuestos conjuntas, cuentas bancarias compartidas o contratos de arrendamiento a nombre de ambos son los documentos que con más frecuencia se presentan como evidencia.

Cuándo se puede presentar el N-400 antes de cumplir el plazo

El Manual de Políticas de Uscis (Volumen 12) establece que es posible presentar la solicitud hasta 90 días calendario antes de completar el requisito de residencia continua, tanto en la vía general de cinco años como en la de tres años para cónyuges de ciudadanos. Esa ventana permite ganar tiempo en el proceso sin esperar al día exacto en que vence el plazo.

La ventana de 90 días tiene mayor impacto en ciudades con alta demanda de citas. En mayo de 2026, Uscis demora entre 6 y 10,5 meses en procesar el formulario N-400. Los tiempos de procesamiento para naturalizaciones se ubican en 2026 en sus niveles más bajos desde 2016, pero eso no se aplica de forma uniforme: una oficina en Miami puede tener tiempos muy distintos a la de Los Ángeles o Houston.

En 2024 se otorgaron aproximadamente 1,4 millones de green cards, de las cuales cerca de 820.000 fueron aprobadas mediante ajuste de estatus Imagen generada con inteligencia artificial

Uscis publica estimaciones actualizadas por oficina local en su herramienta Case Processing Times.

Qué implica la exención total del plazo para quienes sirven en el ejército

Quienes aplican a la ciudadanía bajo las disposiciones militares durante períodos de hostilidades designados quedan exentos de los requisitos generales de residencia continua y presencia física.

El período de hostilidades vigente comenzó el 11 de septiembre de 2001 y sigue activo. Quienes no estuvieron en períodos de hostilidades pero sirvieron honorablemente durante al menos un año pueden aplicar bajo la sección 328 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, aunque en ese caso sí aplican ciertos requisitos de residencia y presencia física reducidos.

Quienes califiquen bajo cualquiera de estas excepciones deben tener en cuenta que los requisitos de conducta moral, dominio básico del inglés y conocimiento de historia y gobierno de Estados Unidos se mantienen independientemente del plazo reducido. El examen de ciudadanía no cambia según la vía de aplicación.

California, Florida y Texas concentran la mayor parte de la población latina del país, y en esos estados la diferencia entre una ciudad y otra puede significar meses de espera adicional Imagen ilustrativa generada con IA

Uscis actualiza con frecuencia los tiempos de procesamiento por oficina. El paso previo a presentar el N-400 es verificar si la oficina local correspondiente tiene demoras activas, dato que determina si conviene presentar al inicio de la ventana de 90 días o esperar al final.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.