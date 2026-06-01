El cambio que prepara ahora Uscis para migrantes: deportación directa sin pasar por una entrevista

El gobierno de Estados Unidos evalúa cambios en el sistema de asilo que modificarían uno de los procedimientos utilizados durante décadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). La iniciativa provocaría que ciertos expedientes sean rechazados únicamente mediante la revisión documental, sin convocar a los solicitantes a una entrevista.

El Uscis evalúa cambios en el proceso de asilo para rechazar solicitudes

Según los documentos internos sobre el plan obtenidos por CBS News, los funcionarios migratorios tendrían la facultad de determinar si una solicitud fue presentada después del límite de un año desde el ingreso de la persona a EE.UU. En esos casos, el trámite podría ser desestimado sin avanzar a la etapa de evaluación presencial.

Esta medida afectaría principalmente a quienes presenten su petición después del plazo legal de un año tras su ingreso a EE.UU. Florida Immigration Lawyer Blog - Florida Immigration Lawyer Blog

Quienes reciban una negativa bajo este esquema pasarían a procedimientos de deportación administrados por los tribunales de inmigración del Departamento de Justicia. Allí deberán exponer sus argumentos para permanecer legalmente en el país norteamericano.

La legislación estadounidense establece que la mayoría de las solicitudes de asilo deben presentarse dentro del primer año de permanencia en territorio nacional. No obstante, existen circunstancias que pueden justificar una presentación tardía.

Entre las excepciones reconocidas figuran:

Determinadas condiciones médicas

Situaciones vinculadas a asesoramiento legal incorrecto

Los casos de menores que ingresaron sin compañía de un adulto responsable

La propuesta contempla que el Uscis solo programe entrevistas cuando considere que el solicitante podría encuadrarse dentro de alguna de esas excepciones. En caso contrario, el expediente podría ser rechazado de manera directa.

Tras una petición denegada, el solicitante podría ser enviado a procesos de deportación ante tribunales migratorios Imagen ilustrada con IA

El argumento de EE.UU. para impulsar el cambio en el sistema de asilo

Las autoridades estadounidenses sostienen que el sistema de asilo enfrenta una acumulación de casos que dificulta la resolución de los expedientes. Además, considera que parte de las solicitudes son utilizadas por personas que no reúnen los requisitos establecidos para obtener protección.

“La administración Trump está considerando múltiples opciones para abordar el retraso de más de un millón de solicitudes de asilo”, dijo un portavoz del Uscis a CBS News. Desde el organismo migratorio indicaron que las distintas alternativas que se analizan son para reducir el volumen de trámites pendientes y optimizar el uso de recursos administrativos.

Entre ellas figura la posibilidad de derivar más rápidamente a los tribunales aquellos casos considerados deficientes. Este mecanismo, según el vocero, permitiría concentrar esfuerzos en expedientes con mayores posibilidades de avanzar dentro del proceso de asilo y disminuir los tiempos de espera acumulados.

El grupo de mariachis que buscaban asilo en Texas y fueron detenidos por el ICE

Preocupación entre abogados y organizaciones por los posibles cambios en el asilo

Diversos especialistas en derecho migratorio expresaron inquietudes por el alcance de la propuesta. Conchita Cruz, codirectora ejecutiva del Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo, consideró que algunas personas podrían ser enviadas a procesos de deportación sin tener la oportunidad de explicar las razones por las que presentaron su solicitud fuera del plazo legal.

“Hay muchas razones por las que los solicitantes de asilo pueden presentar sus solicitudes más de un año después de ingresar a EE.UU., lo que incluye el hecho de que han estado viviendo en el país con un estatus temporal, como una visa”, señaló la especialista.

Preocupación entre abogados y organizaciones por los posibles cambios en el asilo Imagen generada con inteligencia artificial

En esos casos, según explicó Cruz, la entrevista permite aportar información relevante para evaluar el expediente.

Cuáles son los requisitos actuales para pedir asilo ante Uscis

De acuerdo con el sitio web oficial del Uscis, actualmente, una persona debe encontrarse físicamente en EE.UU. y no ser ciudadana estadounidense para iniciar una solicitud de asilo. Además, debe demostrar que sufrió persecución o que enfrenta un riesgo fundado de persecución por motivos vinculados a raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política.

El trámite requiere la presentación del formulario I-589 dentro del plazo general de un año desde la llegada al país norteamericano, salvo que exista alguna excepción reconocida por la normativa vigente. También es posible incluir al cónyuge y a hijos solteros menores de 21 años que se encuentren en territorio estadounidense.

Los solicitantes pueden acceder a una autorización de empleo cuando su expediente permanece pendiente durante el tiempo establecido por la ley. Si el asilo es aprobado, pueden iniciar posteriormente el proceso para obtener la residencia permanente.